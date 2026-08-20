El invierno muestra una faceta templada en San Juan durante la jornada de este jueves. Tras un amanecer fresco con registros cercanos a los 8,7°C a primera hora de la mañana, las condiciones meteorológicas darán paso a un marcado ascenso de la temperatura con el transcurso de las horas.
Tras una mañana fresca, el termómetro escalará hasta los 24°C
Tras las marcas térmicas matutinas, el Servicio Meteorológico prevé una jornada agradable, con aumento gradual de la nubosidad hacia la tarde y sin probabilidades de lluvia en la provincia. La máxima alcanzará los 24°C.