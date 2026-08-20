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Tras una mañana fresca, el termómetro escalará hasta los 24°C

Tras las marcas térmicas matutinas, el Servicio Meteorológico prevé una jornada agradable, con aumento gradual de la nubosidad hacia la tarde y sin probabilidades de lluvia en la provincia. La máxima alcanzará los 24°C.

El invierno muestra una faceta templada en San Juan durante la jornada de este jueves. Tras un amanecer fresco con registros cercanos a los 8,7°C a primera hora de la mañana, las condiciones meteorológicas darán paso a un marcado ascenso de la temperatura con el transcurso de las horas.

El reporte oficial emitido a las 05:56 hs indica que el cielo se mantendrá despejado durante la mañana, dando paso a una nubosidad en paulatino aumento hacia la tarde y la noche. Pese a los cambios en la cobertura nubosa, la probabilidad de precipitaciones se mantiene nula en todo el territorio provincial.

En cuanto a la circulación del viento, la mañana inició con brisas del sector noroeste a 15 km/h, pero se espera una rotación hacia el sur durante la tarde, alcanzando velocidades estimadas entre los 23 y 31 km/h. La temperatura máxima escalará hasta los 24°C antes del atardecer, previsto para las 19:11 hs, consolidando una tarde templada antes de que el termómetro descienda a los 15°C durante la noche.

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