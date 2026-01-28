-
Ruta Nacional 40 (Huaco a límite con La Rioja): Transitable con precaución. El personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.
Ruta Nacional 150 (Jáchal a Rodeo): Transitable. El personal de Vialidad Nacional realiza tareas en el sector.
Ruta Nacional 40 (San Juan a Jáchal): Transitable con precaución. Se solicita circular con cuidado por la presencia de operarios en la calzada.
Ruta Nacional 150 (Huaco a Ischigualasto): Transitable. Se mantiene la presencia de personal de Vialidad en la zona.
Ruta Nacional 40 Sur: Transitable.
Ruta Nacional 20: Transitable.
Ruta Nacional 153: Transitable.
Ruta Nacional 141 (Caucete a La Rioja): Transitable. Se registran trabajos de Vialidad Nacional en distintos tramos de la ruta.
Ruta Nacional 149 (Calingasta): Transitable con precaución.
Ruta Nacional 149 (Iglesia): Transitable con precaución.
Vialidad Nacional pide precaución: el estado de las rutas tras las inspecciones
Tras las evaluaciones de Vialidad Nacional, las rutas se encuentran operativas, aunque con personal trabajando en diversos tramos. Piden evitar circular de noche en zonas afectadas.