Vialidad Nacional pide precaución: el estado de las rutas tras las inspecciones

Ruta Nacional 40 (Huaco a límite con La Rioja): Transitable con precaución. El personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 150 (Jáchal a Rodeo): Transitable. El personal de Vialidad Nacional realiza tareas en el sector.

Ruta Nacional 40 (San Juan a Jáchal): Transitable con precaución. Se solicita circular con cuidado por la presencia de operarios en la calzada.

Ruta Nacional 150 (Huaco a Ischigualasto): Transitable. Se mantiene la presencia de personal de Vialidad en la zona.

Ruta Nacional 40 Sur: Transitable.

Ruta Nacional 20: Transitable.

Ruta Nacional 153: Transitable.

Ruta Nacional 141 (Caucete a La Rioja): Transitable. Se registran trabajos de Vialidad Nacional en distintos tramos de la ruta.

Ruta Nacional 149 (Calingasta): Transitable con precaución.