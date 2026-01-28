San Lorenzo ganó en Mendoza y sumó sus primeros puntos

En la próxima fecha, el conjunto de Damián Ayude recibirá a Central Córdoba, el sábado 31 de enero a las 17:30, mientras que el elenco mendocino será visitante de Unión, el lunes dos de febrero a partir de las 22:00.

La primera llegada del partido fue para el local, a los cinco minutos, cuando el lateral derecho Luciano Paredes superó a su marca con un caño, avanzó desde la derecha hacia el medio y buscó un remate alto, que se fue desviado.

Seis minutos más tarde, un buen remate desde el borde del área del volante Ulises Sánchez fue contenido por el arquero Orlando Gill, que detuvo el tiro bajo sobre su poste derecho.

Embed - GIMNASIA DE MENDOZA 0 - 1 SAN LORENZO | Resumen del partido | #TorneoMercadoLibre 2026

No hubo más llegadas de peligro hasta el segundo tiempo, cuando se empezó a notar el desgaste hecho por los jugadores del “Mensana” en los primeros minutos, en los cuales presionaron con mucha intensidad, y San Lorenzo comenzó, lentamente, a controlar la pelota.

A los 12 minutos del complemento, el delantero Alexis Cuello desequilibró por derecha, retrocediendo para hacerse un espacio y sacó un remate al segundo palo, que fue bloqueado por la defensa rival.

Un minuto después, luego de un contraataque por izquierda y un centro rasante al segundo palo, el delantero Valentino Simoni disparó alto y al primer palo, aunque su pelota se fue ancha.

El “Ciclón” abrió el marcador a los 25 minutos de la segunda parte, con una gran jugada individual por derecha de Cuello, que le permitió superar a la defensa y poner un centro rasante para que el atacante Diego Herazo, ingresado menos de un minuto atrás, empuje al gol.