Mochilas y cuadernos sin grandes saltos: los precios que ya se mueven en el centro

Luis Astudillo, encargado de uno de los locales, destacó que la tendencia actual es la anticipación. "Desde principio de año hay consultas, ahora se está moviendo un poco más y la gente se está adelantando porque tenemos mucho surtido", explicó. La estrategia para atraer a las familias sanjuaninos incluye el armado de combos especiales que integran mochila, cartuchera y lápices en un solo paquete cerrado.

mochila 2

El mapa de precios en las góndolas

El relevamiento muestra opciones para diferentes niveles y necesidades, con una brecha de precios pensada para todos los presupuestos: