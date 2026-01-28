En un contexto económico donde la previsibilidad es clave para el bolsillo familiar, el sector de librerías en San Juan trae alivio para este inicio de temporada. Según confirmaron desde Multimundo, uno de los comercios referentes del rubro en la provincia, la canasta escolar llega con una estabilidad de precios sorprendente: muchos artículos no han sufrido variaciones respecto al 2025 y los que aumentaron lo hicieron apenas en un 10%.
Mochilas y cuadernos sin grandes saltos: los precios que ya se mueven en el centro
Referentes del sector comercial aseguran que gran parte de los artículos mantienen sus precios del año anterior. Hay mochilas desde los $3.150 y ofertas especiales en cuadernos universitarios.