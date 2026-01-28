"
mochilas

Mochilas y cuadernos sin grandes saltos: los precios que ya se mueven en el centro

Referentes del sector comercial aseguran que gran parte de los artículos mantienen sus precios del año anterior. Hay mochilas desde los $3.150 y ofertas especiales en cuadernos universitarios.

En un contexto económico donde la previsibilidad es clave para el bolsillo familiar, el sector de librerías en San Juan trae alivio para este inicio de temporada. Según confirmaron desde Multimundo, uno de los comercios referentes del rubro en la provincia, la canasta escolar llega con una estabilidad de precios sorprendente: muchos artículos no han sufrido variaciones respecto al 2025 y los que aumentaron lo hicieron apenas en un 10%.

Luis Astudillo, encargado de uno de los locales, destacó que la tendencia actual es la anticipación. "Desde principio de año hay consultas, ahora se está moviendo un poco más y la gente se está adelantando porque tenemos mucho surtido", explicó. La estrategia para atraer a las familias sanjuaninos incluye el armado de combos especiales que integran mochila, cartuchera y lápices en un solo paquete cerrado.

El mapa de precios en las góndolas

El relevamiento muestra opciones para diferentes niveles y necesidades, con una brecha de precios pensada para todos los presupuestos:

  • Mochilas: Las opciones más económicas para jardín parten desde los $3.150. Para primer grado, se consiguen desde los $6.300, mientras que las mochilas lisas se ubican en los $11.599. En el segmento premium, las mochilas con carrito oscilan entre los $30.000 y los $59.000.

  • Cuadernos: Es uno de los rubros con ofertas más agresivas. Los cuadernos A4 de 80 hojas (marcas como Universitario o Avón) se encuentran en $1.599, mientras que la marca América se ofrece a $1.699. Por su parte, los de tapa dura de 100 hojas se consiguen entre los $6.999 y $7.499 (Laprida).

  • Artículos de librería: Productos esenciales como cartucheras, lápices y plasticola se mantienen prácticamente sin cambios en sus valores, permitiendo que el impacto en el presupuesto total sea mucho menor al esperado.

Compras inteligentes

La clave de este año parece ser el aprovechamiento de los artículos que no sufrieron incrementos. Desde el sector comercial insisten en que, ante la estabilidad actual y el stock disponible, este es el momento ideal para completar la lista escolar antes de que el movimiento masivo de febrero pueda afectar la disponibilidad de los productos en oferta.

