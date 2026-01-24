Tras el temporal, el Paso de Agua Negra se encuentra habilitado

La Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera, a través del Centro de Frontera Agua Negra, informó en su Reporte N°1, emitido el 24 de enero de 2026, que el Paso Internacional de Agua Negra se encuentra habilitado para la circulación.

De acuerdo a lo comunicado por Vialidad Nacional, la Ruta Nacional Nº 150, en territorio argentino, presenta condiciones que permiten el tránsito vehicular, luego de las evaluaciones realizadas tras el temporal.