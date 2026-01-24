"
Tras el temporal, el Paso de Agua Negra se encuentra habilitado

De acuerdo a lo comunicado por Vialidad Nacional, la Ruta Nacional Nº 150, en territorio argentino, presenta condiciones que permiten el tránsito vehicular, luego de las evaluaciones realizadas tras el temporal.

Luego de la intensa lluvia registrada este viernes en la provincia de San Juan, que provocó la bajada de creciente y obligó a socorrer a una familia en la zona del Paso de Agua Negra, las autoridades brindaron un informe oficial sobre el estado del corredor internacional.

La Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera, a través del Centro de Frontera Agua Negra, informó en su Reporte N°1, emitido el 24 de enero de 2026, que el Paso Internacional de Agua Negra se encuentra habilitado para la circulación.

En cuanto a los horarios establecidos, se informó que el egreso desde Argentina está permitido de 09:00 a 17:00 horas, mientras que el ingreso al país se encuentra habilitado de 09:00 a 21:00 horas, manteniéndose el cierre del egreso a las 17:00.

