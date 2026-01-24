Luego de la intensa lluvia registrada este viernes en la provincia de San Juan, que provocó la bajada de creciente y obligó a socorrer a una familia en la zona del Paso de Agua Negra, las autoridades brindaron un informe oficial sobre el estado del corredor internacional.
Tras el temporal, el Paso de Agua Negra se encuentra habilitado
De acuerdo a lo comunicado por Vialidad Nacional, la Ruta Nacional Nº 150, en territorio argentino, presenta condiciones que permiten el tránsito vehicular, luego de las evaluaciones realizadas tras el temporal.