Paso de Agua Negra abierto de 7 a 17, con desvíos y rutas intransitables

El Paso Internacional por Agua Negra se encuentra habilitado este domingo, aunque las autoridades advirtieron sobre el delicado estado de las rutas del norte sanjuanino tras el temporal. Vialidad Nacional pidió extremar la precaución y recomendó desvíos específicos para quienes viajen hacia la cordillera.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso Internacional por Agua Negra, sobre Ruta Nacional 150, está habilitado para circular de 07:00 a 17:00 horas.

Desde el organismo recomendaron circular con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y mantener especial precaución durante el recorrido, debido a la presencia de personal y maquinaria de Vialidad Nacional, que realiza tareas de mantenimiento en distintos tramos.

Advertencia de Vialidad Nacional y desvíos sugeridos

Un parte emitido por Vialidad Nacional pasadas las 2:40 de este domingo alertó a la población sobre la necesidad de transitar con mucha precaución por las rutas del norte sanjuanino, afectadas por el mal tiempo.

Además, el organismo solicitó que quienes se trasladen hacia Calingasta, Iglesia, Rodeo o el Paso de Agua Negra, lo hagan exclusivamente por Jáchal, utilizando el siguiente recorrido:

  • Ruta Nacional 40, desde San Juan hasta Jáchal

  • Ruta Nacional 150, desde Jáchal hasta Rodeo

Las autoridades advirtieron que esta traza es la más segura en el actual contexto climático.

Rutas cortadas y trabajos durante la madrugada

Durante la madrugada, obreros y maquinaria de Vialidad trabajaron intensamente para liberar caminos afectados por el temporal. Sin embargo, se informó que la ruta provincial 436, en el tramo que va desde Talacasto hasta el derivador de la ruta 414, permanece intransitable.

El mal clima viene generando complicaciones desde el viernes por la tarde, con cortes y serias dificultades en distintos departamentos, entre ellos Ullum, Zonda, Calingasta, Jáchal e Iglesia.

Contactos útiles y emergencias

Para consultas, Vialidad Nacional dispone del Centro de Atención al Usuario, que atiende de lunes a viernes de 9 a 18, a los teléfonos 0800-222-6272 y 0800-333-0073.

También se encuentran disponibles:

  • Gendarmería Nacional Argentina

    • Sección Las Flores: (2647) 497002

    • Escuadrón 25 Jáchal: (2647) 420473

  • Dirección Nacional de Vialidad San Juan: (264) 4213534 / 4212966 / 4212532

  • Hospital Tomás Perón (Rodeo, Iglesia)

    Emergencias: 107

Las autoridades reiteraron el pedido de informarse antes de viajar, respetar las indicaciones del personal vial y evitar circular por rutas no habilitadas.

