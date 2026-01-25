Paso de Agua Negra abierto de 7 a 17, con desvíos y rutas intransitables

Un parte emitido por Vialidad Nacional pasadas las 2:40 de este domingo alertó a la población sobre la necesidad de transitar con mucha precaución por las rutas del norte sanjuanino, afectadas por el mal tiempo.

Además, el organismo solicitó que quienes se trasladen hacia Calingasta, Iglesia, Rodeo o el Paso de Agua Negra, lo hagan exclusivamente por Jáchal, utilizando el siguiente recorrido:

Ruta Nacional 40 , desde San Juan hasta Jáchal

Ruta Nacional 150, desde Jáchal hasta Rodeo

Las autoridades advirtieron que esta traza es la más segura en el actual contexto climático.

Rutas cortadas y trabajos durante la madrugada

Durante la madrugada, obreros y maquinaria de Vialidad trabajaron intensamente para liberar caminos afectados por el temporal. Sin embargo, se informó que la ruta provincial 436, en el tramo que va desde Talacasto hasta el derivador de la ruta 414, permanece intransitable.

El mal clima viene generando complicaciones desde el viernes por la tarde, con cortes y serias dificultades en distintos departamentos, entre ellos Ullum, Zonda, Calingasta, Jáchal e Iglesia.

Contactos útiles y emergencias

Para consultas, Vialidad Nacional dispone del Centro de Atención al Usuario, que atiende de lunes a viernes de 9 a 18, a los teléfonos 0800-222-6272 y 0800-333-0073.

También se encuentran disponibles:

Gendarmería Nacional Argentina Sección Las Flores: (2647) 497002 Escuadrón 25 Jáchal: (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad San Juan : (264) 4213534 / 4212966 / 4212532

Hospital Tomás Perón (Rodeo, Iglesia) Emergencias: 107

Las autoridades reiteraron el pedido de informarse antes de viajar, respetar las indicaciones del personal vial y evitar circular por rutas no habilitadas.