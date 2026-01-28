La Champions League define sus clasificados con 18 juegos en simultáneo

Un poco más abajo, con muy buenas chances de avanzar directamente a octavos de final, aparecen el Real Madrid de España (15), el Liverpool (15) y el Tottenham (14), estos dos últimos de Inglaterra.

A partir de allí comienza lo que será una verdadera batalla para finalizar entre los ocho mejores, ya que entre el sexto y el decimotercer lugar están Paris Saint-Germain, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting Lisboa, Manchester City, Atlético Madrid y Atalanta, todos con 13 puntos.

Los otros equipos con chances de avanzar directo a octavos de final son Inter, Juventus, Borussia Dortmund, Galatasaray y Qarabag.

Finalmente, los que están entre el 19° y el 24° y que avanzarían a los playoffs Olympique Marsella, Bayer Leverkusen, Mónaco, PSV Eindhoven, Athletic Bilbao y Olympiacos. De todas maneras, no se pueden confiar porque hay otros ocho equipos con chances de desplazarlos.

Fecha 8 de la Champions League

Miércoles 17hs.

Ajax - Olympiacos

Arsenal - Kairat Almaty

Mónaco - Juventus

Athletic Bilbao - Sporting Lisboa

Atlético de Madrid - Bodo Glimt

Bayer Leverkusen - Villarreal

Borussia Dortmund - Inter de Milán

Brujas - Olympique Marsella

Eintracht Frankfurt - Tottenham

Barcelona - Copenhague

Liverpool - Qarabag

Manchester City - Galatasaray

Pafos FC - Slavia Praga

PSG - Newcastle

PSV Eindhoven - Bayern Múnich

Gilloise - Atalanta

Benfica - Real Madrid

Napoli - Chelsea