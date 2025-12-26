Una nena de 11 años fue picada por un alacrán y fue trasladada al Hospital

Desde el ámbito sanitario recordaron que durante los meses de verano, las altas temperaturas favorecen la aparición de escorpiones tanto en zonas urbanas como rurales de la provincia. Estos arácnidos, característicos de regiones áridas como San Juan, suelen refugiarse en lugares frescos y oscuros dentro de las viviendas, lo que incrementa el riesgo de contacto con las personas.

Los escorpiones utilizan su aguijón como mecanismo de defensa, y sus picaduras pueden provocar dolor intenso y, en algunos casos, complicaciones que requieren atención médica urgente. Por este motivo, desde el Ministerio de Salud recomiendan seguir una serie de medidas ante una picadura: