Una nena de 11 años fue picada por un alacrán en su vivienda ubicada sobre calle Correa, en Capital. Según se informó, la picadura se produjo en el dedo gordo del pie izquierdo de la menor mientras se encontraba en el interior de la casa. Ante el riesgo que representa dicha picada, la niña fue trasladada de manera preventiva al Hospital Dr. Guillermo Rawson para su evaluación y control médico.
Una nena de 11 años fue picada por un alacrán y fue trasladada al Hospital
