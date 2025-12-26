"
Una nena de 11 años fue picada por un alacrán y fue trasladada al Hospital

Según se informó, la picadura se produjo en el dedo gordo del pie izquierdo de la menor mientras se encontraba en el interior de la casa.

Una nena de 11 años fue picada por un alacrán en su vivienda ubicada sobre calle Correa, en Capital. Según se informó, la picadura se produjo en el dedo gordo del pie izquierdo de la menor mientras se encontraba en el interior de la casa. Ante el riesgo que representa dicha picada, la niña fue trasladada de manera preventiva al Hospital Dr. Guillermo Rawson para su evaluación y control médico.

Desde el ámbito sanitario recordaron que durante los meses de verano, las altas temperaturas favorecen la aparición de escorpiones tanto en zonas urbanas como rurales de la provincia. Estos arácnidos, característicos de regiones áridas como San Juan, suelen refugiarse en lugares frescos y oscuros dentro de las viviendas, lo que incrementa el riesgo de contacto con las personas.

Los escorpiones utilizan su aguijón como mecanismo de defensa, y sus picaduras pueden provocar dolor intenso y, en algunos casos, complicaciones que requieren atención médica urgente. Por este motivo, desde el Ministerio de Salud recomiendan seguir una serie de medidas ante una picadura:

  • Aplicar frío local con compresas o hielo para aliviar el dolor y retrasar la absorción del veneno.

  • Trasladar de inmediato a la persona afectada al centro de salud u hospital más cercano.

  • Si es posible, capturar al escorpión y llevarlo en un frasco bien cerrado para facilitar su identificación por parte del personal médico.

Las autoridades sanitarias insisten en extremar las medidas de prevención en los hogares, especialmente en esta época del año, para reducir el riesgo de accidentes con alacranes.

