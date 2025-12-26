La Justicia condenó a Enzo Ariel Sánchez, conocido como “Chonono”, por una serie de robos cometidos en distintos puntos del Gran San Juan. En una audiencia realizada este 26 de diciembre, el imputado aceptó un juicio abreviado y recibió una pena de 4 (cuatro) años de prisión efectiva, que fue unificada con condenas previas hasta completar 21 (veintiún) años y 7 (siete) meses de cárcel, a cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP).
Juicio abreviado y pena unificada: 21 años y 7 meses para el "Chonono"
Usó una moto sustraída para cometer robos en Capital, Chimbas y Albardón. Aceptó un juicio abreviado y recibió 4 años, que se unificaron en 21 años y 7 meses de prisión efectiva.