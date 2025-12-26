"
San Juan 8 > Policiales > juicio abreviado

Juicio abreviado y pena unificada: 21 años y 7 meses para el "Chonono"

Usó una moto sustraída para cometer robos en Capital, Chimbas y Albardón. Aceptó un juicio abreviado y recibió 4 años, que se unificaron en 21 años y 7 meses de prisión efectiva.

La Justicia condenó a Enzo Ariel Sánchez, conocido como “Chonono”, por una serie de robos cometidos en distintos puntos del Gran San Juan. En una audiencia realizada este 26 de diciembre, el imputado aceptó un juicio abreviado y recibió una pena de 4 (cuatro) años de prisión efectiva, que fue unificada con condenas previas hasta completar 21 (veintiún) años y 7 (siete) meses de cárcel, a cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP).

La investigación reunió seis hechos ocurridos entre agosto y septiembre. El primero se registró el 27 de agosto, cuando Sánchez sustrajo una motocicleta Honda Twister 300 cc que se encontraba estacionada en la vía pública, frente a un local comercial de Capital. Ese rodado fue utilizado luego para cometer distintos robos.

El 4 de septiembre, rompió el vidrio de un Toyota Etios estacionado en la Lateral de Circunvalación y se llevó una notebook y una mochila con pertenencias. Al día siguiente, el 5 de septiembre, bajo la misma modalidad, dañó un Volkswagen Up y sustrajo una cartera con un celular, auriculares y dinero en efectivo.

La seguidilla continuó el 6 de septiembre, cuando intentó robar en un Peugeot 208, pero huyó tras el pedido de auxilio de la víctima. El 9 de septiembre, en Chimbas, estalló el vidrio de un Citroën Cactus conducido por una mujer y se apoderó de una mochila con efectos personales, incluidas tarjetas de crédito. Finalmente, el 13 de septiembre, robó un parlante y una caja de herramientas de una vivienda en Albardón, tras violentar una ventana.

El caso fue investigado a partir de un análisis de cámaras de seguridad, denuncias de las víctimas, aportes de vecinos y comerciantes, informes técnicos y declaraciones policiales, lo que permitió reconstruir el recorrido delictivo y vincular al acusado con los hechos.

Intervinieron los fiscales Cristian Catalano y Miguel Gay, junto a los ayudantes fiscales José Luis Salinas Molina y Nicolás Zapata Bridge. La sentencia fue dictada por la jueza Celia Maldonado. La defensa estuvo a cargo del abogado Gabriel Ignacio Rosales.

Con antecedentes por homicidio y robos calificados, la nueva condena dejó firme una pena única de 21 años y 7 meses por robo simple (cuatro hechos), tentativa de robo simple y hurto calificado, todo en concurso real.

