Juicio abreviado y pena unificada: 21 años y 7 meses para el "Chonono"

La seguidilla continuó el 6 de septiembre, cuando intentó robar en un Peugeot 208, pero huyó tras el pedido de auxilio de la víctima. El 9 de septiembre, en Chimbas, estalló el vidrio de un Citroën Cactus conducido por una mujer y se apoderó de una mochila con efectos personales, incluidas tarjetas de crédito. Finalmente, el 13 de septiembre, robó un parlante y una caja de herramientas de una vivienda en Albardón, tras violentar una ventana.

El caso fue investigado a partir de un análisis de cámaras de seguridad, denuncias de las víctimas, aportes de vecinos y comerciantes, informes técnicos y declaraciones policiales, lo que permitió reconstruir el recorrido delictivo y vincular al acusado con los hechos.

Intervinieron los fiscales Cristian Catalano y Miguel Gay, junto a los ayudantes fiscales José Luis Salinas Molina y Nicolás Zapata Bridge. La sentencia fue dictada por la jueza Celia Maldonado. La defensa estuvo a cargo del abogado Gabriel Ignacio Rosales.

Con antecedentes por homicidio y robos calificados, la nueva condena dejó firme una pena única de 21 años y 7 meses por robo simple (cuatro hechos), tentativa de robo simple y hurto calificado, todo en concurso real.