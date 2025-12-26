"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

San Juan perdió el trono de la localidad más calurosa: alerta por tormentas

El SMN registró 38,6° en San Juan a las 16 y la ubicó segunda a nivel país. Se esperan tormentas, luego viento fuerte y recién un alivio hacia el cierre del sábado.

El verano se hizo sentir con fuerza en San Juan. Este viernes 26 de diciembre, a las 16, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó una temperatura de 38,6°, lo que ubicó a la provincia como la segunda más calurosa del país, apenas por detrás de Santa Rosa (La Pampa), que alcanzó los 39,2°.

El ranking nacional del SMN completó los primeros puestos con San Martín (Mendoza) con 37,3°, Villa Reynolds (San Luis) con 36,8° y Viedma (Río Negro) con 36,5°. Más atrás se ubicaron General Pico (35,9°), Mendoza capital (35,3°), Bahía Blanca (35°), San Antonio Oeste (35°) y Gualeguaychú (34,8°).

De acuerdo con los registros oficiales, San Juan también encabezó el listado de temperaturas descendentes, con 36,2° en el momento del reporte, lo que reafirmó el carácter extremo de la jornada.

Te puede interesar...

image

¿Llega el alivio?

Según el SMN, el respiro térmico podría darse parcialmente durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, aunque el cambio vendrá acompañado de inestabilidad. Para la tarde del viernes, se prevé aumento de nubosidad y tormentas aisladas, con una probabilidad de entre 10% y 40%, y vientos leves de 7 a 12 km/h.

Durante la noche, la probabilidad de tormentas se mantendrá y podría extenderse a distintos puntos de la provincia, como Ciudad de San Juan, Caucete, Calingasta, Jáchal y Valle Fértil.

El escenario se intensificará en la madrugada del sábado, cuando las tormentas dejarán de ser aisladas y pasarán a tener una probabilidad de entre 40% y 70%, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h.

Para la mañana del sábado, volverían las tormentas aisladas (10% a 40%), con viento persistente cercano a los 30 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

El SMN advirtió que las condiciones climáticas serán extremas y cambiantes en las próximas horas: al calor sofocante, con máximas previstas de hasta 39°, se sumarán tormentas y luego viento del sector Sur, con ráfagas estimadas entre 51 y 59 km/h. Recién hacia el cierre del sábado se espera una mejora y mayor estabilidad.

Temas

Te puede interesar