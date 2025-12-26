San Juan perdió el trono de la localidad más calurosa: alerta por tormentas
El SMN registró 38,6° en San Juan a las 16 y la ubicó segunda a nivel país. Se esperan tormentas, luego viento fuerte y recién un alivio hacia el cierre del sábado.
El verano se hizo sentir con fuerza en San Juan. Este viernes 26 de diciembre, a las 16, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó una temperatura de 38,6°, lo que ubicó a la provincia como la segunda más calurosa del país, apenas por detrás de Santa Rosa (La Pampa), que alcanzó los 39,2°.
El ranking nacional del SMN completó los primeros puestos con San Martín (Mendoza) con 37,3°, Villa Reynolds (San Luis) con 36,8° y Viedma (Río Negro) con 36,5°. Más atrás se ubicaron General Pico (35,9°), Mendoza capital (35,3°), Bahía Blanca (35°), San Antonio Oeste (35°) y Gualeguaychú (34,8°).
De acuerdo con los registros oficiales, San Juan también encabezó el listado de temperaturas descendentes, con 36,2° en el momento del reporte, lo que reafirmó el carácter extremo de la jornada.
Según el SMN, el respiro térmico podría darse parcialmente durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, aunque el cambio vendrá acompañado de inestabilidad. Para la tarde del viernes, se prevé aumento de nubosidad y tormentas aisladas, con una probabilidad de entre 10% y 40%, y vientos leves de 7 a 12 km/h.
Durante la noche, la probabilidad de tormentas se mantendrá y podría extenderse a distintos puntos de la provincia, como Ciudad de San Juan, Caucete, Calingasta, Jáchal y Valle Fértil.
El escenario se intensificará en la madrugada del sábado, cuando las tormentas dejarán de ser aisladas y pasarán a tener una probabilidad de entre 40% y 70%, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h.
Para la mañana del sábado, volverían las tormentas aisladas (10% a 40%), con viento persistente cercano a los 30 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.
El SMN advirtió que las condiciones climáticas serán extremas y cambiantes en las próximas horas: al calor sofocante, con máximas previstas de hasta 39°, se sumarán tormentas y luego viento del sector Sur, con ráfagas estimadas entre 51 y 59 km/h. Recién hacia el cierre del sábado se espera una mejora y mayor estabilidad.