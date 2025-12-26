San Juan perdió el trono de la localidad más calurosa: alerta por tormentas

image

¿Llega el alivio?

Según el SMN, el respiro térmico podría darse parcialmente durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, aunque el cambio vendrá acompañado de inestabilidad. Para la tarde del viernes, se prevé aumento de nubosidad y tormentas aisladas, con una probabilidad de entre 10% y 40%, y vientos leves de 7 a 12 km/h.

Durante la noche, la probabilidad de tormentas se mantendrá y podría extenderse a distintos puntos de la provincia, como Ciudad de San Juan, Caucete, Calingasta, Jáchal y Valle Fértil.

El escenario se intensificará en la madrugada del sábado, cuando las tormentas dejarán de ser aisladas y pasarán a tener una probabilidad de entre 40% y 70%, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h.

Para la mañana del sábado, volverían las tormentas aisladas (10% a 40%), con viento persistente cercano a los 30 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

El SMN advirtió que las condiciones climáticas serán extremas y cambiantes en las próximas horas: al calor sofocante, con máximas previstas de hasta 39°, se sumarán tormentas y luego viento del sector Sur, con ráfagas estimadas entre 51 y 59 km/h. Recién hacia el cierre del sábado se espera una mejora y mayor estabilidad.