"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Agua Negra

Paso de Agua Negra habilitado: los detalles para cruzar a Chile

Gobierno confirmó que la Ruta Nacional 150 opera con normalidad. Se mantienen las tareas de mantenimiento por parte de Vialidad Nacional, por lo que se pide circular con precaución.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, brindó el reporte actualizado sobre el estado del Paso Internacional por Agua Negra. Según el informe oficial, la Ruta Nacional 150 se encuentra habilitada para la circulación de vehículos en su franja horaria establecida de 07:00 a 17:00 horas.

Las autoridades recordaron la importancia de extremar las medidas de seguridad vial al transitar por el corredor de alta montaña. Se recomienda a los conductores circular con las luces bajas encendidas y respetar rigurosamente los límites de velocidad. Asimismo, se advierte que personal de Vialidad Nacional continúa trabajando en la zona realizando tareas de mantenimiento de la calzada, lo que requiere especial atención por parte de quienes viajen.

Contactos útiles y emergencias

Te puede interesar...

Para garantizar un viaje seguro, se han difundido los números de contacto de las principales dependencias y servicios de emergencia:

  • Vialidad Nacional: 0800-222-6272 o 0800-333-0073.

  • Gendarmería Nacional (Sección Las Flores): (+54) 2647-497002.

  • Gendarmería Nacional (Escuadrón 25 Jáchal): (+54) 2647-420473.

  • Hospital Tomás Perón (Rodeo): Línea de emergencias 107.

  • Consulado Argentino en Valparaíso: (+56) 32 2217419. Guardia de emergencia: (+56) 9 93238104.

Cómo llamar a Chile: Para comunicarse con un teléfono fijo, marcar (+56) + código de zona (La Serena/Coquimbo es 51) + número de teléfono. Para llamar a un celular, marcar (+56) (9) + número de celular.

Temas

Te puede interesar