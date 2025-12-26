El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, brindó el reporte actualizado sobre el estado del Paso Internacional por Agua Negra. Según el informe oficial, la Ruta Nacional 150 se encuentra habilitada para la circulación de vehículos en su franja horaria establecida de 07:00 a 17:00 horas.
Paso de Agua Negra habilitado: los detalles para cruzar a Chile
Gobierno confirmó que la Ruta Nacional 150 opera con normalidad. Se mantienen las tareas de mantenimiento por parte de Vialidad Nacional, por lo que se pide circular con precaución.