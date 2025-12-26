Paso de Agua Negra habilitado: los detalles para cruzar a Chile

Para garantizar un viaje seguro, se han difundido los números de contacto de las principales dependencias y servicios de emergencia:

Vialidad Nacional: 0800-222-6272 o 0800-333-0073.

Gendarmería Nacional (Sección Las Flores): (+54) 2647-497002.

Gendarmería Nacional (Escuadrón 25 Jáchal): (+54) 2647-420473.

Hospital Tomás Perón (Rodeo): Línea de emergencias 107.

Consulado Argentino en Valparaíso: (+56) 32 2217419. Guardia de emergencia: (+56) 9 93238104.

Cómo llamar a Chile: Para comunicarse con un teléfono fijo, marcar (+56) + código de zona (La Serena/Coquimbo es 51) + número de teléfono. Para llamar a un celular, marcar (+56) (9) + número de celular.