Un conductor en Caucete casi cuadruplicó el límite de alcohol permitido

La subjefa de la Policía, Cintia Álamo, destacó que mientras los jóvenes mostraron mayor conciencia vial, los adultos mayores de 40 años protagonizaron los casos más graves de alcoholemia positiva durante Navidad.

En el marco de los operativos de seguridad por las fiestas, la Policía de San Juan registró un dato alarmante en materia vial. Un hombre de 37 años, oriundo de Angaco, fue detectado en el departamento Caucete con 1,83 gramos de alcohol por litro en sangre, una cifra que triplica y casi cuadruplica el máximo permitido para conductores particulares (0,5 g/l). El hecho ocurrió a las seis de la mañana del 25 de diciembre y, según las autoridades, el sujeto presentaba un estado de intoxicación tal que dificultaba su capacidad de habla.

Cintia Álamo, subjefa de la fuerza, señaló una tendencia particular en los controles realizados por los 500 efectivos desplegados: "Los jóvenes han tomado conciencia, pero los adultos mayores de 40 años son los que han dado resultado positivo". Incluso mencionó casos de autos familiares donde el conductor ponía en riesgo a su propio entorno.

En total, el balance de tránsito de los días 24 y 25 arrojó:

  • 80 actas de infracción.

  • 53 alcoholemias positivas.

  • 68 vehículos radiados (principalmente por falta de documentación).

  • 49 licencias de conducir retenidas.

Fuente: radio Sarmiento

