Un conductor en Caucete casi cuadruplicó el límite de alcohol permitido

En el marco de los operativos de seguridad por las fiestas, la Policía de San Juan registró un dato alarmante en materia vial. Un hombre de 37 años, oriundo de Angaco, fue detectado en el departamento Caucete con 1,83 gramos de alcohol por litro en sangre, una cifra que triplica y casi cuadruplica el máximo permitido para conductores particulares (0,5 g/l). El hecho ocurrió a las seis de la mañana del 25 de diciembre y, según las autoridades, el sujeto presentaba un estado de intoxicación tal que dificultaba su capacidad de habla.