Un hombre de 28 años fue aprehendido cuando intentaba sustraer repuestos del predio de la empresa Nielsen Logística y Expediciones S.A., ubicado sobre calle Maurín, entre calles 6 y 7. El hecho no llegó a concretarse gracias al aviso de un vecino y la rápida intervención del personal policial.
Intentó robar repuestos de una empresa y fue detenido tras el aviso de un vecino
Oyola, ingresó al lugar levantando la tela del alambrado sin ocasionar daños. Pero un vecino notó el accionar y avisó al 911.