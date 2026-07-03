Intentó robar repuestos de una empresa y fue detenido tras el aviso de un vecino

Sin embargo, un transeúnte advirtió la maniobra y alertó de inmediato al 911. Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y sorprendieron al hombre en el terreno baldío mientras trasladaba los dos radiadores de camioneta, procediendo a su aprehensión.

Durante el palpado preventivo, los uniformados secuestraron varios cables que el sospechoso llevaba entre sus prendas. Además, a pocos metros del lugar fueron hallados los dos radiadores de camión y el cargador de batería, que también habían sido extraídos del predio.

Posteriormente, el empleado de seguridad de la empresa reconoció todos los elementos recuperados como propiedad de Nielsen Logística y Expediciones S.A. Asimismo, constató que el sector del alambrado por donde habría ingresado el detenido se encontraba levantado, cuando momentos antes estaba correctamente colocado.

La causa fue caratulada como "Hurto en grado de tentativa" y quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, que interviene en la investigación.