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Intentó robar repuestos de una empresa y fue detenido tras el aviso de un vecino

Oyola, ingresó al lugar levantando la tela del alambrado sin ocasionar daños. Pero un vecino notó el accionar y avisó al 911.

Un hombre de 28 años fue aprehendido cuando intentaba sustraer repuestos del predio de la empresa Nielsen Logística y Expediciones S.A., ubicado sobre calle Maurín, entre calles 6 y 7. El hecho no llegó a concretarse gracias al aviso de un vecino y la rápida intervención del personal policial.

De acuerdo con la información oficial, el predio cuenta con cierre perimetral de alambre romboidal y servicio de seguridad privada. En su interior se almacenan repuestos usados de vehículos.

La investigación determinó que el sospechoso, identificado como Oyola, ingresó al lugar levantando la tela del alambrado sin ocasionar daños. Una vez dentro, trasladó hasta un descampado lindero dos radiadores de camión Iveco, dos radiadores de camioneta Toyota Hilux, un cargador de batería marca Thor 750 de color rojo y varios cables.

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Sin embargo, un transeúnte advirtió la maniobra y alertó de inmediato al 911. Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y sorprendieron al hombre en el terreno baldío mientras trasladaba los dos radiadores de camioneta, procediendo a su aprehensión.

Durante el palpado preventivo, los uniformados secuestraron varios cables que el sospechoso llevaba entre sus prendas. Además, a pocos metros del lugar fueron hallados los dos radiadores de camión y el cargador de batería, que también habían sido extraídos del predio.

Posteriormente, el empleado de seguridad de la empresa reconoció todos los elementos recuperados como propiedad de Nielsen Logística y Expediciones S.A. Asimismo, constató que el sector del alambrado por donde habría ingresado el detenido se encontraba levantado, cuando momentos antes estaba correctamente colocado.

La causa fue caratulada como "Hurto en grado de tentativa" y quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, que interviene en la investigación.

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