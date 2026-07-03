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Kempes habló con Canal 8, en la previa del partido de Argentina

Mario Kempes, histórico delantero y máximo goleador de la Selección Argentina campeona del mundo en 1978, dialogó con Canal 8 durante una rueda de prensa realizada en Miami.

Mario Kempes, histórico delantero y máximo goleador de la Selección Argentina campeona del mundo en 1978, dialogó con Canal 8 durante una rueda de prensa realizada en Miami, donde los medios argentinos siguen de cerca el recorrido de la "Scaloneta" en el Mundial 2026.

"El Matador" destacó lo difícil que resulta para un futbolista alcanzar la gloria máxima. "No hay muchas oportunidades para que un jugador pueda salir campeón del mundo", afirmó, al tiempo que valoró el presente del seleccionado nacional.

Consultado por el nivel de Lionel Messi, Kempes aseguró que el capitán atraviesa un momento excepcional. "Messi está viviendo una nueva juventud. Camina la cancha mejor que nunca, está diferente", expresó, resaltando la vigencia del rosarino a sus 39 años.

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Sobre el equipo dirigido por Lionel Scaloni, el exgoleador fue contundente: "Veo muy bien a la Selección Argentina desde Qatar. Transmiten confianza". Para Kempes, el conjunto albiceleste mantiene la identidad y la solidez que lo llevaron a conquistar el título mundial y continúa siendo uno de los grandes candidatos.

Consultaro, por Mario Fernández, enviado especial de Canal 8 a la Copa del Mundo, sobre el cariño que continúa recibiendo de los hinchas casi cinco décadas después de la conquista de 1978.

"Es algo bueno que hemos hecho, imagino. Pero, de cualquier manera, se siente mucho. Realmente, después de 48 años, que la gente te siga reconociendo desde 1978, y a todos los otros muchachos que andan por acá, es muy lindo", señaló con emoción.

A 48 años de haber levantado la primera Copa del Mundo para Argentina, Mario Kempes sigue siendo una voz autorizada del fútbol argentino y un referente cuya opinión continúa despertando interés en cada Mundial.

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