Kempes habló con Canal 8, en la previa del partido de Argentina

Sobre el equipo dirigido por Lionel Scaloni, el exgoleador fue contundente: "Veo muy bien a la Selección Argentina desde Qatar. Transmiten confianza". Para Kempes, el conjunto albiceleste mantiene la identidad y la solidez que lo llevaron a conquistar el título mundial y continúa siendo uno de los grandes candidatos.

Consultaro, por Mario Fernández, enviado especial de Canal 8 a la Copa del Mundo, sobre el cariño que continúa recibiendo de los hinchas casi cinco décadas después de la conquista de 1978.

"Es algo bueno que hemos hecho, imagino. Pero, de cualquier manera, se siente mucho. Realmente, después de 48 años, que la gente te siga reconociendo desde 1978, y a todos los otros muchachos que andan por acá, es muy lindo", señaló con emoción.

A 48 años de haber levantado la primera Copa del Mundo para Argentina, Mario Kempes sigue siendo una voz autorizada del fútbol argentino y un referente cuya opinión continúa despertando interés en cada Mundial.