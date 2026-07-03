Mario Kempes, histórico delantero y máximo goleador de la Selección Argentina campeona del mundo en 1978, dialogó con Canal 8 durante una rueda de prensa realizada en Miami, donde los medios argentinos siguen de cerca el recorrido de la "Scaloneta" en el Mundial 2026.
Kempes habló con Canal 8, en la previa del partido de Argentina
Mario Kempes, histórico delantero y máximo goleador de la Selección Argentina campeona del mundo en 1978, dialogó con Canal 8 durante una rueda de prensa realizada en Miami.