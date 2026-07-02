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Colapinto en el GP de Gran Bretaña: horarios y cronograma

Llega la novena fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y se desarrollará en el Circuito de Silverstone con la presencia del argentino Franco Colapinto.

Luego de lo que fue el triunfo de George Russell y el 15° puesto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria, la Fórmula 1 continuará su gira europea con el GP de Gran Bretaña. Será la novena fecha de la temporada y contará con formato Sprint. Conocé los detalles.

F1 | Colapinto en el GP de Gran Bretaña: horarios y el cronograma completo

Viernes 3 de julio

  • Práctica libre: 08:30 - 09.30
  • Clasificación Sprint: 12.30 - 13.15

Sábado 4 de julio

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  • Carrera Sprint: 08:00 - 09:00
  • Clasificación: 12:00 - 13:00

Domingo 5 de julio

  • Carrera: 11:00

Cómo es el Circuito del GP de Silverstone de la F1

El Circuito de Silverstone, construido sobre un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los trazados más veloces e icónicos del calendario de la Máxima. Sus curvas históricas como Maggotts, Becketts y Abbey representan un verdadero desafío para los pilotos. Además, fue la sede del primer Gran Premio de la categoría, celebrado el 13 de mayo de 1950.

  • Longitud: 5.891 km
  • Vueltas: 52 (distancia de carrera: 306,198 km)
  • Curvas: 18
  • Récord de vuelta: 1:27.369 - Lewis Hamilton (2019)

FUENTE: TyC Sports

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