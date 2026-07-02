Colapinto en el GP de Gran Bretaña: horarios y cronograma

Carrera Sprint : 08:00 - 09:00

: 08:00 - 09:00 Clasificación: 12:00 - 13:00

Domingo 5 de julio

Carrera: 11:00

Cómo es el Circuito del GP de Silverstone de la F1

El Circuito de Silverstone, construido sobre un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los trazados más veloces e icónicos del calendario de la Máxima. Sus curvas históricas como Maggotts, Becketts y Abbey representan un verdadero desafío para los pilotos. Además, fue la sede del primer Gran Premio de la categoría, celebrado el 13 de mayo de 1950.