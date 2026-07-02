Luego de lo que fue el triunfo de George Russell y el 15° puesto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria, la Fórmula 1 continuará su gira europea con el GP de Gran Bretaña. Será la novena fecha de la temporada y contará con formato Sprint. Conocé los detalles.
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Colapinto en el GP de Gran Bretaña: horarios y cronograma
Llega la novena fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y se desarrollará en el Circuito de Silverstone con la presencia del argentino Franco Colapinto.