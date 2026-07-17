Los efectivos del Regimiento de Infantería de Montaña 22 ya se encuentran en San Juan luego de participar en las tareas de búsqueda y rescate tras los terremotos que afectaron a Venezuela. Antes de regresar a la provincia fueron homenajeados por el Ejército Argentino.
La última misión de Derek terminó: regresó a San Juan junto a los brigadistas del RIM 22
Los efectivos del RIM 22 ya se encuentran en San Juan luego de participar en las tareas de búsqueda y rescate tras los terremotos que afectaron a Venezuela. Fueron recibidos en un acto de reconocimiento encabezado por el Ejército Argentino.