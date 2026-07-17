La última misión de Derek terminó: regresó a San Juan junto a los brigadistas del RIM 22

Antes de arribar a San Juan, participaron de un acto de reconocimiento realizado en la Plaza de Armas del Edificio Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, la conducción del Ejército Argentino rindió homenaje a todos los uniformados que formaron parte de la misión desplegada en el país caribeño.

Durante el operativo también participó Derek, el perro rescatista del RIM 22 especializado en la localización de personas, quien tuvo su última intervención operativa antes de pasar oficialmente a retiro, cerrando así una destacada trayectoria en misiones de rescate.

La misión humanitaria fue organizada por el Ministerio de Defensa y reunió capacidades de las Fuerzas Armadas para asistir a la población afectada por los sismos, con equipos especializados en búsqueda y rescate, atención sanitaria, comunicaciones y logística.

Con su regreso ya concretado, los brigadistas permanecen nuevamente en suelo sanjuanino, donde completan las instancias administrativas y de reorganización tras haber representado a la provincia en una de las misiones internacionales de asistencia más importantes de los últimos años.