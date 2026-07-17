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La última misión de Derek terminó: regresó a San Juan junto a los brigadistas del RIM 22

Los efectivos del RIM 22 ya se encuentran en San Juan luego de participar en las tareas de búsqueda y rescate tras los terremotos que afectaron a Venezuela. Fueron recibidos en un acto de reconocimiento encabezado por el Ejército Argentino.

Los efectivos del Regimiento de Infantería de Montaña 22 ya se encuentran en San Juan luego de participar en las tareas de búsqueda y rescate tras los terremotos que afectaron a Venezuela. Antes de regresar a la provincia fueron homenajeados por el Ejército Argentino.

Luego de más de dos semanas de trabajo en las zonas afectadas por los terremotos que sacudieron a Venezuela, los brigadistas sanjuaninos Suboficial Mayor Carlos Prado, Sargento Ayudante Marcos Budalich y los Sargentos Primero Walter Russo y Luis Molina ya se encuentran nuevamente en la provincia, donde comenzaron el protocolo habitual de reorganización previsto para quienes regresan de una misión internacional.

Los cuatro efectivos del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22) integraron el contingente argentino que colaboró en las tareas de búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas, trabajando junto a especialistas de otras provincias en una operación coordinada de asistencia humanitaria.

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Antes de arribar a San Juan, participaron de un acto de reconocimiento realizado en la Plaza de Armas del Edificio Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, la conducción del Ejército Argentino rindió homenaje a todos los uniformados que formaron parte de la misión desplegada en el país caribeño.

Durante el operativo también participó Derek, el perro rescatista del RIM 22 especializado en la localización de personas, quien tuvo su última intervención operativa antes de pasar oficialmente a retiro, cerrando así una destacada trayectoria en misiones de rescate.

La misión humanitaria fue organizada por el Ministerio de Defensa y reunió capacidades de las Fuerzas Armadas para asistir a la población afectada por los sismos, con equipos especializados en búsqueda y rescate, atención sanitaria, comunicaciones y logística.

Con su regreso ya concretado, los brigadistas permanecen nuevamente en suelo sanjuanino, donde completan las instancias administrativas y de reorganización tras haber representado a la provincia en una de las misiones internacionales de asistencia más importantes de los últimos años.

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