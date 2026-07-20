Naturgy San Juan informó este lunes que el intenso temporal de nieve que afectó al departamento Calingasta provocó daños en parte de la red de distribución eléctrica y generó interrupciones del servicio en distintos sectores.
Naturgy informó que trabaja con equipos reforzados para normalizar el servicio en Calingasta
La empresa informó que la intensa nevada registrada este domingo afectó parte de la red de distribución eléctrica en Calingasta. Personal propio y contratistas ya trabajan en la zona, aunque las condiciones climáticas continúan dificultando las tareas.