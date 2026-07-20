Naturgy informó que trabaja con equipos reforzados para normalizar el servicio en Calingasta

La distribuidora señaló que las cuadrillas trabajan únicamente en los sectores donde el estado de los caminos y las condiciones del terreno permiten acceder con seguridad, mientras continúa el pronóstico de nevadas para las próximas horas.

Además, indicó que los vehículos destinados al operativo cuentan con antenas satelitales, una herramienta que permite mantener la comunicación entre los equipos aun cuando las condiciones climáticas afecten los servicios de conectividad.

Mientras avanzan las tareas para restablecer el suministro eléctrico, la empresa pidió a los vecinos extremar las medidas de prevención y evitar cualquier contacto con instalaciones dañadas.

En ese sentido, recomendó no manipular cables caídos, no acercarse a postes o transformadores que presenten daños y evitar transitar por sectores cubiertos de nieve o anegados donde puedan existir conductores energizados ocultos.

Por último, Naturgy recordó que, ante cualquier situación de riesgo eléctrico, los usuarios deben mantener una distancia segura y comunicarse con el Centro de Atención al Cliente al 0800-666-3637.