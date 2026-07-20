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Naturgy informó que trabaja con equipos reforzados para normalizar el servicio en Calingasta

La empresa informó que la intensa nevada registrada este domingo afectó parte de la red de distribución eléctrica en Calingasta. Personal propio y contratistas ya trabajan en la zona, aunque las condiciones climáticas continúan dificultando las tareas.

Naturgy San Juan informó este lunes que el intenso temporal de nieve que afectó al departamento Calingasta provocó daños en parte de la red de distribución eléctrica y generó interrupciones del servicio en distintos sectores.

A través de un comunicado oficial, la empresa explicó que las fuertes nevadas ocasionaron la caída de ramas y complicaron la circulación por rutas y caminos, situación que también impactó sobre la infraestructura eléctrica.

Frente a este escenario, Naturgy confirmó que reforzó el operativo en la zona con personal propio y contratistas, además del traslado de equipos técnicos, materiales y equipamiento de respaldo para acelerar las tareas de reparación.

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La distribuidora señaló que las cuadrillas trabajan únicamente en los sectores donde el estado de los caminos y las condiciones del terreno permiten acceder con seguridad, mientras continúa el pronóstico de nevadas para las próximas horas.

Además, indicó que los vehículos destinados al operativo cuentan con antenas satelitales, una herramienta que permite mantener la comunicación entre los equipos aun cuando las condiciones climáticas afecten los servicios de conectividad.

Mientras avanzan las tareas para restablecer el suministro eléctrico, la empresa pidió a los vecinos extremar las medidas de prevención y evitar cualquier contacto con instalaciones dañadas.

En ese sentido, recomendó no manipular cables caídos, no acercarse a postes o transformadores que presenten daños y evitar transitar por sectores cubiertos de nieve o anegados donde puedan existir conductores energizados ocultos.

Por último, Naturgy recordó que, ante cualquier situación de riesgo eléctrico, los usuarios deben mantener una distancia segura y comunicarse con el Centro de Atención al Cliente al 0800-666-3637.

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