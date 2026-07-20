La Scaloneta sintió el abrazo de la gente: así fue el recorrido entre miles de hinchas

Desde el piso superior viajaban Lionel Scaloni, Claudio "Chiqui" Tapia y buena parte de los futbolistas que regresaron al país, quienes no dejaron de saludar a la gente durante todo el trayecto.

A pesar de la lluvia, las bajas temperaturas y el sabor amargo que dejó el subcampeonato del Mundial 2026, cientos de familias y grupos de amigos se ubicaron sobre la autopista y en las inmediaciones del predio de Ezeiza para agradecerle al equipo.

Así recibieron a la Selección Argentina, que apareció en un micro descapotable. pic.twitter.com/8cHNAHO7qL — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 20, 2026

Con camisetas argentinas, banderas, bombos y bengalas, los fanáticos transformaron el recorrido en una improvisada caravana. En distintos sectores incluso hubo fuegos artificiales mientras el micro avanzaba lentamente rumbo al complejo deportivo.

Los jugadores respondieron al cariño saludando permanentemente desde el vehículo, en una escena muy distinta a la vivida tras el título conseguido en Qatar 2022, aunque con el mismo respaldo popular.

Horas después de la llegada, la Asociación del Fútbol Argentino destacó el acompañamiento de los hinchas a través de un comunicado.

¡La Selección Argentina ya está en casa!



Gracias por acompañarnos una vez más



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"A lo largo del recorrido, cientos de familias, grupos de amigos y fanáticos se acercaron con camisetas, banderas y bombos para saludar a los futbolistas. Muchos aguardaron durante varias horas con la ilusión de ver pasar al plantel y agradecer el esfuerzo realizado durante toda la Copa del Mundo", señalaron desde la entidad.

Además, remarcaron que "aunque el resultado de la final dejó un sabor amargo, el afecto de la gente volvió a hacerse sentir" y destacaron que "los aplausos, los cánticos y las muestras de reconocimiento acompañaron el paso de la delegación durante todo el trayecto, en un nuevo gesto de respaldo hacia un equipo que volvió a colocar a la Argentina entre las dos mejores selecciones del planeta".

El reencuentro más esperado

Minutos antes de las 19.40, el micro ingresó finalmente al predio de la AFA, donde aguardaban los familiares de los jugadores que habían arribado al país en otro vuelo durante la tarde.

EL RECIBIMIENTO ARGENTINO CON BENGALAS Y FUEGOS ARTIFICIALES



Los hinchas realizaron una emotiva recibida a los jugadores de la Selección Argentina en su vuelta al país.#DSPORTSNoticiasLite TARDE pic.twitter.com/pV4ExTk19N — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) July 20, 2026

Allí se produjo el esperado reencuentro después de varias semanas de concentración en Estados Unidos, México y Canadá. Fue un momento íntimo que marcó el cierre de la participación argentina en el Mundial.

A diferencia de la histórica celebración de hace cuatro años, esta vez no hubo caravana por la Ciudad de Buenos Aires ni festejos oficiales. Sin embargo, el respaldo popular volvió a quedar reflejado en las calles: miles de argentinos eligieron despedir a un plantel que no pudo retener el título, pero que volvió a llevar a la Selección hasta una final del mundo y ratificó uno de los ciclos más exitosos de su historia.