La Serena, bajo el agua: ya hay dos muertos, desaparecidos y más de 1.600 afectados por el temporal

Según el último balance oficial, la comuna registra dos víctimas fatales, una mujer hallada en el sector del Cajón del Romero y un hombre de 34 años encontrado en El Chacay Alto. Además, permanecen desaparecidas al menos diez personas, mientras continúan las tareas de búsqueda en distintos sectores rurales.

Las lluvias también dejaron 600 personas evacuadas, 360 alojadas en centros de emergencia, cinco rescatadas durante las últimas horas y más de un centenar de familias aisladas por el desborde de ríos y la interrupción de caminos.

Uno de los rescates más complejos fue el de una madre y su bebé de apenas un mes de vida, quienes permanecían incomunicadas debido a las inundaciones. Ambas fueron trasladadas a un hospital para ser asistidas y se encuentran fuera de peligro.

El panorama continúa siendo crítico. En sectores como El Hinojal, el agua obligó a varias familias a subir a los techos de sus viviendas para escapar del avance del río, mientras que la Ruta 41 permanece cortada y numerosas quebradas activadas provocaron deslizamientos de tierra y nuevos anegamientos.

Las autoridades también informaron que una unidad de Bomberos quedó atrapada durante un operativo de rescate tras el desborde de un río, aunque el resto de los equipos continúa desplegado en distintos puntos de la comuna.

Frente a este escenario, el municipio reiteró el pedido para que los habitantes permanezcan en lugares seguros y eviten cualquier desplazamiento mientras continúan las precipitaciones y persista el riesgo de nuevas inundaciones y derrumbes.

La Serena mantiene un fuerte vínculo con San Juan, ya que cada temporada de verano recibe a miles de turistas de la provincia. Por eso, la evolución de esta emergencia genera especial preocupación entre muchas familias sanjuaninas que conocen la ciudad o tienen familiares y amigos en esa zona de Chile.