La promesa de Nico Paz : "Voy a dar todo por traer esta copa de vuelta a Argentina"

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Además, agregó: “Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina. Felicidades a España y a todos los españoles. Aguante Argentina siempre en las buenas y en las malas”.

Nico Paz, hijo del exfutbolista argentino Pablo Paz, quien representó a la Selección argentina en el Mundial de Francia 1998, nació en Santa Cruz de Tenerife, España. A pesar de tener la opción de jugar para la selección española, decidió defender los colores de la Albiceleste.

Debutó con la Selección mayor en octubre de 2024, y gracias a su destacado rendimiento en los amistosos previos al Mundial, logró un lugar en la lista definitiva de Lionel Scaloni, superando la competencia de Franco Mastantuono.

Durante la Copa del Mundo, el mediocampista jugó 61 minutos, todos en la victoria por 3-1 contra Jordania en la fase de grupos. La derrota en la final dejó a la Selección argentina con un sentimiento de desilusión, y Nico Paz, a través de su mensaje, intentó levantar el ánimo de los aficionados y reafirmar su compromiso con el equipo nacional.