"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

Harán controles oncológicos preventivos en el San Juan Cerca de Pocito

Es una iniciativa del programa Onco San Juan junto a la Fundación del Sanatorio Argentino. La atención es para mujeres entre 14 y 70 años.

Una nueva edición del Programa San Juan Cerca se realizará este martes 21 de julio, de 8 a 13 horas, en el departamento Pocito, y para esta ocasión se sumará la posibilidad de hacer un control preventivo de cáncer de mama y cáncer de cuello de útero.

En el marco de estos operativos integrales, que incluyen a todas las dependencias ministeriales, se desarrollará una acción de salud en la que intervendrá directamente el Programa Onco San Juan, coordinado desde la Dirección de Políticas para la Equidad, con la colaboración de los profesionales y el equipamiento de la Fundación del Sanatorio Argentino que se llevará a la escuela de Educación Especial India Mariana, ubicada en el Barrio Bella Vista, en la Villa Aberastain.

Además de brindar toda la información pertinente, mujeres de entre 14 y 70 años que cumplan con ciertas premisas podrán hacerse los controles que incluyen la prueba de un Papanicolau y palpación de mamas. La atención será por demanda espontánea, sin necesidad de reservar turnos. Hay cupo para 40 personas.

Te puede interesar...

Para poder hacerse el examen que detecta si las células del cuello uterino están alteradas, la persona deberá tener en cuenta que no puede estar menstruando, no debe haber tenido relaciones sexuales en las 48 horas anteriores, no haberse realizado duchas vaginales en las 48 horas previas ni haberse aplicado ningún tratamiento médico ginecológico -como óvulos o cremas- en ese mismo lapso de tiempo.

Los resultados no se entregan de inmediato y en aquellos casos que se detecte algún síntoma o anomalía, se hace seguimiento, contención y derivación.

Paralelamente a esta iniciativa que se va a repetir en próximos San Juan Cerca, por parte del Ministerio de Salud, se seguirá haciendo controles de signos vitales también de talla y peso; vacunación; atención de Medicina de Familia tanto para adultos como de Pediatría. Habrá asesoramiento del Programa contra el Sedentarismo y detección de signos de Hipertensión Arterial, además del Inaisa-Incucai sobre donación de órganos y trasplantes. Se podrán hacer consultas de Salud Mental, Odontología y pruebas de laboratorio como análisis de HIV, Hepatitis y Chagas, entre otros. Se harán derivaciones por especialidades médicas pudiendo sacar turnos a través del 0800 y de Ciudadano Digital. Habrá vacunación canina para la prevención de enfermedades transmisibles a los seres humanos.

Temas

Te puede interesar