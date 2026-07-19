Harán controles oncológicos preventivos en el San Juan Cerca de Pocito

Para poder hacerse el examen que detecta si las células del cuello uterino están alteradas, la persona deberá tener en cuenta que no puede estar menstruando, no debe haber tenido relaciones sexuales en las 48 horas anteriores, no haberse realizado duchas vaginales en las 48 horas previas ni haberse aplicado ningún tratamiento médico ginecológico -como óvulos o cremas- en ese mismo lapso de tiempo.

Los resultados no se entregan de inmediato y en aquellos casos que se detecte algún síntoma o anomalía, se hace seguimiento, contención y derivación.

Paralelamente a esta iniciativa que se va a repetir en próximos San Juan Cerca, por parte del Ministerio de Salud, se seguirá haciendo controles de signos vitales también de talla y peso; vacunación; atención de Medicina de Familia tanto para adultos como de Pediatría. Habrá asesoramiento del Programa contra el Sedentarismo y detección de signos de Hipertensión Arterial, además del Inaisa-Incucai sobre donación de órganos y trasplantes. Se podrán hacer consultas de Salud Mental, Odontología y pruebas de laboratorio como análisis de HIV, Hepatitis y Chagas, entre otros. Se harán derivaciones por especialidades médicas pudiendo sacar turnos a través del 0800 y de Ciudadano Digital. Habrá vacunación canina para la prevención de enfermedades transmisibles a los seres humanos.