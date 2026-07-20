El Gobierno nacional dio a conocer este lunes la agenda oficial de la semana, que tendrá como ejes la presentación de un paquete de modificaciones impositivas, la firma de convenios para el traspaso de obras públicas a las provincias y un nuevo viaje internacional del presidente Javier Milei.
Reforma impositiva, obras públicas y viaje presidencial: los ejes de la agenda del Gobierno nacional
La Casa Rosada confirmó la agenda oficial con anuncios económicos, acuerdos por obras públicas y el viaje de Javier Milei a Brasil.