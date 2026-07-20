Reforma impositiva, obras públicas y viaje presidencial: los ejes de la agenda del Gobierno nacional

Ese mismo día también se firmará el convenio para transferir a la provincia de Santa Fe la ejecución de obras viales que hasta ahora dependían del Gobierno nacional. Del acto participarán funcionarios nacionales y el gobernador Maximiliano Pullaro, en una medida que responde a uno de los principales reclamos de las provincias.

La agenda continuará el viernes, cuando Javier Milei viaje a Brasil para participar del Congreso del Partido Liberal. El Presidente será uno de los oradores del encuentro político, que reunirá a referentes del espacio conservador brasileño.

Finalmente, el domingo el mandatario asistirá a la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, uno de los eventos más importantes del calendario agropecuario argentino y una cita habitual para el vínculo entre el Gobierno y el sector productivo.