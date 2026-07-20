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Reforma impositiva, obras públicas y viaje presidencial: los ejes de la agenda del Gobierno nacional

La Casa Rosada confirmó la agenda oficial con anuncios económicos, acuerdos por obras públicas y el viaje de Javier Milei a Brasil.

El Gobierno nacional dio a conocer este lunes la agenda oficial de la semana, que tendrá como ejes la presentación de un paquete de modificaciones impositivas, la firma de convenios para el traspaso de obras públicas a las provincias y un nuevo viaje internacional del presidente Javier Milei.

La actividad comenzará este martes con la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien brindará un informe sobre la marcha de la gestión. Más tarde se reunirá la Mesa Política del oficialismo, donde se analizará la estrategia legislativa y los principales objetivos para las próximas semanas.

El miércoles estará marcado por dos anuncios de peso. En primer lugar, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentará oficialmente el proyecto de modificaciones a la denominada Ley de Inocencia Fiscal, acompañado por representantes de distintas cámaras empresarias.

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Ese mismo día también se firmará el convenio para transferir a la provincia de Santa Fe la ejecución de obras viales que hasta ahora dependían del Gobierno nacional. Del acto participarán funcionarios nacionales y el gobernador Maximiliano Pullaro, en una medida que responde a uno de los principales reclamos de las provincias.

La agenda continuará el viernes, cuando Javier Milei viaje a Brasil para participar del Congreso del Partido Liberal. El Presidente será uno de los oradores del encuentro político, que reunirá a referentes del espacio conservador brasileño.

Finalmente, el domingo el mandatario asistirá a la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, uno de los eventos más importantes del calendario agropecuario argentino y una cita habitual para el vínculo entre el Gobierno y el sector productivo.

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