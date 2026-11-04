UTA se declaró en estado de alerta y asamblea permanente por una deuda salarial

A través de un comunicado de prensa, la organización sindical informó que el conflicto está relacionado con las diferencias salariales correspondientes a los meses de julio y agosto, además de dos cuotas pendientes del adicional no remunerativo.

Desde el gremio señalaron que la decisión alcanza a los trabajadores del transporte de corta y media distancia y fue comunicada tanto a los afiliados como a los usuarios y a la población en general.