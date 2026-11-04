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UTA se declaró en estado de alerta y asamblea permanente por una deuda salarial

El gremio que nuclea a los trabajadores del transporte de corta y media distancia informó que no logró llegar a un acuerdo con la cámara empresaria ATAP por diferencias salariales de julio y agosto y el pago de dos cuotas de un adicional no remunerativo.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), Seccional San Juan, anunció que desde este miércoles 4 de noviembre se encuentra en estado de alerta y asamblea permanente, ante la falta de acuerdo con la Cámara Empresaria ATAP por el pago de conceptos salariales adeudados.

A través de un comunicado de prensa, la organización sindical informó que el conflicto está relacionado con las diferencias salariales correspondientes a los meses de julio y agosto, además de dos cuotas pendientes del adicional no remunerativo.

Desde el gremio señalaron que la decisión alcanza a los trabajadores del transporte de corta y media distancia y fue comunicada tanto a los afiliados como a los usuarios y a la población en general.

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La medida fue resuelta por la Junta Ejecutiva y los cuerpos de delegados de la UTA San Juan, luego de no conseguir un entendimiento con la representación empresaria.

Por el momento, el sindicato no anunció la implementación de un paro de colectivos, aunque el estado de alerta y asamblea permanente mantiene abierto el escenario de conflicto en el transporte público provincial.

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