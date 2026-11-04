La Unión Tranviarios Automotor (UTA), Seccional San Juan, anunció que desde este miércoles 4 de noviembre se encuentra en estado de alerta y asamblea permanente, ante la falta de acuerdo con la Cámara Empresaria ATAP por el pago de conceptos salariales adeudados.
UTA se declaró en estado de alerta y asamblea permanente por una deuda salarial
El gremio que nuclea a los trabajadores del transporte de corta y media distancia informó que no logró llegar a un acuerdo con la cámara empresaria ATAP por diferencias salariales de julio y agosto y el pago de dos cuotas de un adicional no remunerativo.