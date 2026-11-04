El joven detenido por el intento de robo en el supermercado Fuentes no estuvo presente en la audiencia de formalización prevista para este martes. La defensa informó que se encuentra internado en el Hospital Marcial Quiroga, bajo tratamiento por adicciones y con una lesión en un pie.
Caso supermercado Fuentes: se suspendió la audiencia de formalización
La misma iba a realizarse este miércoles pero finalmente se pasó para este jueves. El motivo es que el acusado se encuentra con una lesión en el pie y se encuentra internado.