Caso supermercado Fuentes: se suspendió la audiencia de formalización

La audiencia duró apenas cinco minutos y pasó a un cuarto intermedio debido a la ausencia del imputado. Según se explicó desde la defensa, el joven está recibiendo atención médica en el Hospital Marcial Quiroga, por lo que el procedimiento judicial se retomaría este jueves.

El caso generó una fuerte controversia luego de que Sergio Fuentes, propietario del supermercado, denunciara públicamente el accionar judicial tras el intento de robo ocurrido en su comercio. El empresario cuestionó al ayudante fiscal Alejandro Solera, integrante de la UFI de Unidad de Abordaje Territorial, a quien acusó de haber dispuesto la liberación del sospechoso luego de que fuera reducido por el propio comerciante durante un forcejeo que quedó registrado por las cámaras de seguridad.