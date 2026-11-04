Popstar ya tiene a las integrantes de "Chapeaux"

Juana Distefano tiene 19 años y ya había comenzado a construir su propio camino en el mundo digital. Desde 2015 comparte contenido en YouTube, donde logró reunir una comunidad de más de 100 mil suscriptores. Su llegada al programa le permitió llevar su interés por la música a otro escenario y demostrar sus condiciones artísticas.

Maga Altamirano, también de 19 años, cuenta con experiencia en el mundo del espectáculo. Durante 2026 se incorporó al elenco del regreso de Soy Luna, la exitosa producción de Disney. En Popstars se destacó desde las primeras instancias y consiguió uno de los lugares para ingresar a la casa tras interpretar "Vértigo", una canción de Ángela Torres.

Kala Bidner, de 21 años, tiene un vínculo cercano con el ambiente artístico: es hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría. Su experiencia musical también incluye un momento especial en 2022, cuando fue elegida para interpretar el Himno Nacional Argentino antes de un amistoso de la Selección argentina frente a Estonia.

Mia Piñeiro, de 18 años, lleva la música en su historia familiar. Es nieta de Fernando Suárez Paz, el reconocido violinista que acompañó a Astor Piazzolla. Además de su interés por el canto, tiene una inclinación por la fotografía artística, otra de sus facetas creativas.

Adol Pérez tiene 19 años y es oriunda de Basavilbaso, Entre Ríos. Su llegada a Buenos Aires estuvo vinculada inicialmente con el deseo de estudiar Periodismo, aunque su pasión por la música terminó abriéndole