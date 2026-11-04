Los bonos argentinos siguen en baja y el riesgo país sube

"Si la incertidumbre internacional eleva el costo del capital o reduce el atractivo de los activos emergentes, eso puede trasladarse a los bonos argentinos, al riesgo país y a las expectativas cambiarias. La capacidad de mantener el orden fiscal, sostener la estabilidad monetaria y fortalecer las reservas va a ser fundamental para reducir la exposición a los movimientos externos", precisó Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica.

Los ADRs argentinos operaban mixtos, con bajas de hasta 7% lideradas por YPF y continuadas por Pampa Energía (-4,2%) y Tenaris (-3,1%). En el otro extremo, aparecen Mercado Libre con 5,6%, Globant (4,6%) y Coproración América (4,2%).

En el plano internacional, el petróleo sigue a la baja, perforando los US$100 por barril, mientras que las Bolsas europeas y asiáticas operan en alza.

"Esta dinámica responde tanto a la perspectiva de un menor dinamismo en el gasto público estadounidense como a la expectativa de que, frente a un Congreso dividido o adverso, la administración mantenga una postura estricta en el plano comercial y geopolítico para contrarrestar tensiones inflacionarias", comentaron desde el equipo de Research de PUENTE.

El FTSE 100 de Londres avanza 1,96%, mientras que el CAC de Francia lo hace 2,14% y el DAX en Alemania 1,89%. En tanto, el IBEX de Madrid sube 3,28% y la Bolsa de Milán en Italia mejora 2,38%.

En Asia, Shanghái cerró al alza con 2,16%, Hong Kong avanzó 1,67% y el Kospi de Corea mejoró 0,62%.

A su vez, los principales indicadores de Wall Street avanzan hasta 3% en el caso del Dow Jones, seguido del S&P 500 (1,8%) y Nasdaq (1,4%).