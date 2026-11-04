La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) realizó este miércoles, en su sede de la Ciudad de Buenos Aires, el acto de proclamación y entrega de diplomas a los representantes de la abogacía electos para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación durante el período 2026-2030.
Claudia Sarmiento recibió su diploma como consejera electa de la Magistratura Nacional
La representante sanjuanina recibió su diploma durante un acto realizado en la sede de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), en la Ciudad de Buenos Aires. Integrará el Consejo de la Magistratura de la Nación durante el período 2026-2030.