Claudia Sarmiento recibió su diploma como consejera electa de la Magistratura Nacional

Asimismo, hizo un llamado a la unidad del estamento de la abogacía y a fortalecer el trabajo conjunto con los colegios profesionales. “Necesitamos a cada uno de los colegios. Es muy importante que todos trabajemos en conjunto por la abogacía y por la defensa de los derechos de los litigantes”, sostuvo.

Por último, Sarmiento puso el foco en la necesidad de recuperar la confianza de la sociedad en la Justicia. “Todos tenemos el compromiso de devolver a la ciudadanía la confianza en la Justicia, y ahí no hay diferencias de estamentos. Todos tenemos que trabajar con el mismo fin”, concluyó.

La consejera electa estuvo acompañada por el presidente del Foro de Abogados de San Juan, José Salinas; la actual consejera de la Magistratura y referente de Abogados en Acción, Jimena de la Torre; y el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Mauro Vazón, entre otros referentes de la abogacía de distintas provincias.

Para asumir formalmente sus funciones, Sarmiento y los demás consejeros electos deberán prestar juramento ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presidida por Horacio Rosatti. La ceremonia está prevista para el transcurso de noviembre, aunque todavía no se confirmó la fecha exacta.