Amplio consenso al proyecto de ley de discapacidad

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó que “el objetivo de superar la emergencia le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida y no la pelea permanente”.

Bullrich remarcó la importancia de mantener la compatibilidad entre la pensión por discapacidad y el empleo, al considerar que el trabajo es una herramienta fundamental para la integración y la autonomía de las personas.

También destacó la continuidad de los beneficios para los empleadores que contraten trabajadores por tiempo indeterminado, el régimen de empleo protegido y la cobertura de salud.

“Si hay algo que ayuda a superar los problemas que puede tener una familia con personas con discapacidad es que puedan trabajar y ser integradas en la totalidad de sus posibilidades”, afirmó.

La aprobación de la ley es clave para que el Gobierno pueda responder al reclamo de los bloques aliados, que exigen una norma que garantice la continuidad de las prestaciones para las personas con discapacidad, una vez que venza la ley de emergencia que la oposición logró sancionar el año pasado y que fue vetada por el presidente Javier Milei.