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Condenaron al conductor por la muerte de Evelyn Esquivel tras un vuelco en la RN20

Nilson Molina recibió dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación por homicidio culposo. La acompañante Mariana Páez Atencio fue sobreseída en la causa.

La Justicia de San Juan dictó sentencia en la causa por el trágico siniestro vial que le costó la vida a Evelyn Esquivel, quien agonizó durante más de un mes tras el vuelco de un Peugeot 208 ocurrido en enero de 2025 sobre la Ruta Nacional 20, en el departamento 25 de Mayo. El fiscal Iván Grassi, junto a su equipo de investigación, esclareció las responsabilidades de los ocupantes que regresaban de la provincia de Córdoba.

De acuerdo con el informe accidentológico, el coche se desvió hacia la banquina norte por una falla humana —presumiblemente una distracción o cansancio del conductor que lo hizo quedarse dormido—, impactó contra una señal vertical y volcó tras encontrar resistencia con el desnivel de la calzada. Las pericias revelaron que si bien los ocupantes delanteros llevaban colocados los cinturones de seguridad, la víctima fatal viajaba durmiendo en la parte posterior sin este elemento de protección.

Ante este escenario, la Justicia condenó a Nilson Molina, conductor del rodado, a la pena de dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para conducir vehículos a motor por el delito de homicidio culposo. En tanto, Mariana Páez Atencio, quien iba como acompañante, resultó sobreseída del delito de encubrimiento y se dispuso su libertad definitiva en el marco del proceso.

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