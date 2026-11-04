Condenaron al conductor por la muerte de Evelyn Esquivel tras un vuelco en la RN20

De acuerdo con el informe accidentológico, el coche se desvió hacia la banquina norte por una falla humana —presumiblemente una distracción o cansancio del conductor que lo hizo quedarse dormido—, impactó contra una señal vertical y volcó tras encontrar resistencia con el desnivel de la calzada. Las pericias revelaron que si bien los ocupantes delanteros llevaban colocados los cinturones de seguridad, la víctima fatal viajaba durmiendo en la parte posterior sin este elemento de protección.

Ante este escenario, la Justicia condenó a Nilson Molina, conductor del rodado, a la pena de dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para conducir vehículos a motor por el delito de homicidio culposo. En tanto, Mariana Páez Atencio, quien iba como acompañante, resultó sobreseída del delito de encubrimiento y se dispuso su libertad definitiva en el marco del proceso.