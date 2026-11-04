La Justicia de San Juan dictó sentencia en la causa por el trágico siniestro vial que le costó la vida a Evelyn Esquivel, quien agonizó durante más de un mes tras el vuelco de un Peugeot 208 ocurrido en enero de 2025 sobre la Ruta Nacional 20, en el departamento 25 de Mayo. El fiscal Iván Grassi, junto a su equipo de investigación, esclareció las responsabilidades de los ocupantes que regresaban de la provincia de Córdoba.
Condenaron al conductor por la muerte de Evelyn Esquivel tras un vuelco en la RN20
Nilson Molina recibió dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación por homicidio culposo. La acompañante Mariana Páez Atencio fue sobreseída en la causa.