Uñac sobre una nueva ley electoral: "La Cámara lo tiene que discutir"

“Es algo que la Cámara tiene que discutir, nosotros no nos vamos a cerrar a ninguna discusión. Claro, habló de la eliminación y no del nuevo código electoral, pero me parece que con el direccionamiento político de cada uno de los partidos que tiene representación parlamentaria, pero también el involucramiento de quienes no lo tienen y que es importante q se puedan expresar, la Cámara puede discutir y conformar un nuevo Código electoral, acorde a las expectativas actuales”, finalizó.

Respecto al discurso del gobernador, dijo: “Me pareció un muy buen mensaje: equilibrado, austero, acorde a los tiempos y a las expectativas de la sociedad. Lo importante es que el gobernador ha venido a rendir cuentas de esos solo 115 días (de gestión) y una expresión hacia el futuro de lo que piensa hacer en San Juan”. Y agregó: “Tengo diálogo con el gobernador. Nosotros somos parte de la oposición, tenemos disidencias, pero tenemos más coincidencias”.