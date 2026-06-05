San Juan despedirá al Indio Solari con una convocatoria en Plaza 25 de Mayo

"Nos autoconvocamos para fundirnos en un abrazo ricotero y rendirle el homenaje que se merece al máximo exponente de nuestra cultura", expresa la convocatoria que comenzó a circular en redes sociales tras conocerse el fallecimiento del músico.

El sentido mensaje de Skay Beilinson tras la muerte del Indio

La iniciativa forma parte de una serie de encuentros similares organizados en distintas ciudades del país, donde seguidores de Los Redondos y de la carrera solista del Indio buscarán recordarlo a través de canciones, cánticos y el tradicional pogo que se convirtió en una de las marcas registradas de sus recitales.

Quién fue el Indio Solari

Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como "El Indio" Solari, fue una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. Como cantante, compositor y principal letrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, construyó junto a la banda un fenómeno cultural sin precedentes, caracterizado por la independencia artística, las letras cargadas de simbolismo y una conexión única con su público.

Nacido en Paraná y criado en La Plata, formó Los Redonditos de Ricota junto a Skay Beilinson a mediados de la década de 1970. Discos como "Oktubre", "Un baión para el ojo idiota" y "Luzbelito" se transformaron en clásicos del rock nacional y consolidaron un movimiento cultural que trascendió lo estrictamente musical.

Tras la separación de la banda en 2001, continuó su carrera junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, convocando multitudes en cada presentación y manteniendo intacta la fidelidad de sus seguidores.

Conmoción por su fallecimiento

El artista falleció este viernes a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir, luego de años de convivir con la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que había hecho público en 2016 y que lo alejó progresivamente de los escenarios. Su partida generó una profunda repercusión en el ámbito cultural argentino y motivó múltiples homenajes en todo el país.

En San Juan, los seguidores del histórico músico buscarán despedirlo de la manera que mejor representa su legado: unidos por la música, las canciones y el espíritu ricotero que durante décadas acompañó a miles de fanáticos en todo el país.