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Un paseo entre especies: Orrego inauguró el sendero "Aguas de Vida"

El gobernador Marcelo Orrego inauguró el sendero interpretativo “Aguas de Vida”, una propuesta que combina educación ambiental, conservación y turismo sostenible en el Parque de la Biodiversidad.

En el marco del Día Mundial del Ambiente, el gobernador Marcelo Orrego encabezó la inauguración del sendero interpretativo “Aguas de Vida” en el Parque de la Biodiversidad, ubicado en el Complejo El Pinar, en Rivadavia. La iniciativa busca fortalecer la educación ambiental, promover el turismo sostenible y acercar a la comunidad al conocimiento de los ecosistemas acuáticos.

La actividad contó con la participación del vicegobernador Fabián Martín; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Federico Ríos; la directora del Parque de la Biodiversidad, Melisa Olivero; el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky; legisladores nacionales y provinciales, además de autoridades y vecinos.

Durante el acto, Orrego destacó que la inauguración representa “hechos concretos y no solo palabras” en materia ambiental y reafirmó el compromiso de su gestión con la conservación de los recursos naturales y la mejora de la calidad de vida de los sanjuaninos.

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El nuevo sendero permite recorrer y conocer más de 3.300 ejemplares de fauna acuática que fueron trasladados desde el Lago del Parque de Mayo al Parque de la Biodiversidad. La medida formó parte de una de las acciones de conservación más importantes impulsadas por la provincia en los últimos años, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para las especies y generar un espacio educativo para visitantes y estudiantes.

A través de distintas estaciones interpretativas, el recorrido ofrece información sobre los ecosistemas acuáticos, el trabajo de preservación que se realiza en el parque y la importancia de proteger la biodiversidad local.

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La propuesta también incorpora infraestructura sustentable elaborada con materiales reciclados. Bancos, cestos y cartelería fueron fabricados con madera plástica proveniente de residuos recuperados, una iniciativa que refuerza los principios de economía circular y el aprovechamiento responsable de los recursos.

Desde el Gobierno provincial señalaron que “Aguas de Vida” forma parte de una política ambiental integral que busca combinar conservación, educación y desarrollo sostenible, generando espacios públicos que promuevan el aprendizaje y el contacto con la naturaleza.

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