Un paseo entre especies: Orrego inauguró el sendero "Aguas de Vida"

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El nuevo sendero permite recorrer y conocer más de 3.300 ejemplares de fauna acuática que fueron trasladados desde el Lago del Parque de Mayo al Parque de la Biodiversidad. La medida formó parte de una de las acciones de conservación más importantes impulsadas por la provincia en los últimos años, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para las especies y generar un espacio educativo para visitantes y estudiantes.

A través de distintas estaciones interpretativas, el recorrido ofrece información sobre los ecosistemas acuáticos, el trabajo de preservación que se realiza en el parque y la importancia de proteger la biodiversidad local.

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La propuesta también incorpora infraestructura sustentable elaborada con materiales reciclados. Bancos, cestos y cartelería fueron fabricados con madera plástica proveniente de residuos recuperados, una iniciativa que refuerza los principios de economía circular y el aprovechamiento responsable de los recursos.

Desde el Gobierno provincial señalaron que “Aguas de Vida” forma parte de una política ambiental integral que busca combinar conservación, educación y desarrollo sostenible, generando espacios públicos que promuevan el aprendizaje y el contacto con la naturaleza.