En el marco del Día Mundial del Ambiente, el gobernador Marcelo Orrego encabezó la inauguración del sendero interpretativo “Aguas de Vida” en el Parque de la Biodiversidad, ubicado en el Complejo El Pinar, en Rivadavia. La iniciativa busca fortalecer la educación ambiental, promover el turismo sostenible y acercar a la comunidad al conocimiento de los ecosistemas acuáticos.
Un paseo entre especies: Orrego inauguró el sendero "Aguas de Vida"
El gobernador Marcelo Orrego inauguró el sendero interpretativo “Aguas de Vida”, una propuesta que combina educación ambiental, conservación y turismo sostenible en el Parque de la Biodiversidad.