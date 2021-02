Uñac celebró su cumpleaños con una foto de su infancia

Lo hizo con el siguiente mensaje:

"No tengo más que palabras de agradecimiento por todo el amor y el afecto que me han brindado en el día de mi cumpleaños. Hoy vuelvo a mirar a aquel niño lleno de sueños y anhelos que me llena de fortalezas para afrontar nuevos desafíos, en pos de seguir construyendo el San Juan que nos merecemos. ¡Muchas gracias!"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Uñac (@sergiounac)

Uñac recibió muchos mensajes de políticos; entre ministros y secretarios, quienes le brindaron palabras especiales.

