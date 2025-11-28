Una por una, las actividades para disfrutar el último fin de semana de noviembre

El humorista Mauri Nozica regresa a San Juan con su unipersonal “El Yarco: Hasta donde topa”, un espectáculo que reúne humor cuyano, anécdotas personales y experiencias recogidas en sus presentaciones por Europa, combinando influencias de México, España y Alemania. La propuesta, cargada de personajes insólitos e identidad regional, se presentará el sábado 29 a las 21:00 en el Teatro Sarmiento, con una duración de 120 minutos y entradas para mayores de 18 años disponibles en avantti.io, con valores que van de $18.000 a $22.000.

En su noveno aniversario, el Teatro del Bicentenario presenta la ambiciosa producción de “Pagliacci”, de Ruggero Leoncavallo, dirigida por el maestro Eugenio Zanetti y con funciones el 28 y 29 de noviembre a las 21:30. La propuesta reúne a figuras internacionales como Verónica Cangemi, Roberto Saccà y Mario Cassi, junto a destacadas agrupaciones locales y la dirección musical de Marcelo Ayub, en una puesta íntegramente producida por los equipos técnicos del TB. Con escenografía, vestuario y utilería originales, la obra promete una experiencia impactante que refuerza el compromiso del teatro con la creación artística de excelencia. Los tickets, con valores entre $30.000 y $55.000, están disponibles en boletería y online por TuEntrada.com y con descuentos para jóvenes y jubilados.

Los jardines del Auditorio Juan Victoria reciben a Flor de Feria y Feria Raíces, quienes realizarán una edición conjunta el sábado 29, de 18:00 a 22:30, con entrada libre y gratuita. Será un encuentro cultural al aire libre que reunirá a más de 150 emprendedores y artesanos de distintos departamentos de la provincia con propuestas que incluyen artesanías, diseño de indumentaria, decoración y delicias gastronómicas, además de un patio gastronómico y un espacio de juegos para las infancias. La jornada contará con animación, sorteos y un ambiente pensado para el disfrute de la comunidad local y visitantes.

En tanto el domingo 30 a las 20:00, la Camerata regresa con “Cameratango”, un concierto que fusiona la fuerza del tango tradicional con el sonido de cámara. La velada contará con la participación de los cantantes Jorge Herrera y Gabriela Zunino, y con arreglos de Enzo Pérez que realzan la expresividad de clásicos como “Nada”, “Como dos extraños”, “Uno” y “El día que me quieras”. Las entradas, a $3000, pueden adquirirse en la boletería del Auditorio Juan Victoria o en tuentrada.com. Se trata de una propuesta pensada para amantes del tango y para quienes deseen disfrutar una experiencia musical distinta junto a la Camerata.