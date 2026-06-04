La hipótesis sobre las pericias en la casa de Barrelier: "Podría haber otras víctimas"

Si bien la remoción de pisos se suele realizar siempre que las superficies presenten, por ejemplo, signos de que hubo un arreglo o tengan baldosas inconsistentes con las originales, en este caso estaría motivado por la hipótesis de que existirían otras víctimas.

Luego del operativo en la vivienda ubicada en Juan del Campillo al 800, en la capital provincial, los peritos se llevaron un colchón para pericias químicas. Ahora, los especialistas deberán determinar si hay restos de sangre, semen o algún otro fluido que se pueda relacionar con la víctima.

Se ordenó también el secuestro de la ropa de los ocupantes de la casa de Barrelier y otras tareas complementarias para la investigación que intenta esclarecer el femicidio de la adolescente de 14 años.

Dentro de las tareas, los fiscales solicitaron hacer una planimetría forense, para tomar las dimensiones y las disposiciones de las distintas habitaciones.

Mientras tanto, otro grupo forense deberá determinar la mecánica de la muerte, a través de las proyecciones de sangre en el lugar o del material genético que se encuentre, para así poder reconstruir el crimen.

Para la fiscalía, el asesinato de Agostina ocurrió dentro de la casa de Barrelier. En ese lugar, el acusado vivía junto a su hija de 11 años y su pareja.

El allanamiento en el lavadero

A su vez, se ordenó un allanamiento en la casa donde se lavó el auto de Andreani, que fue utilizado para trasladar los restos de la joven hacia un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra. Las cámaras de seguridad y testimonios ubican al Ford Ka en la zona del hallazgo.

El martes por la tarde, el hijo de Soledad llevó el auto a un lavadero artesanal. Ese lugar fue allanado por la policía de Córdoba la semana pasada. Hoy, se realizó otro operativo en busca de rastros y se secuestraron elementos de lavado.

Según contó el vecino que lavó el auto, “lo único que vinieron a buscar fueron los elementos con los que lavamos el Ford Ka, dos esponjas y un trapo”.