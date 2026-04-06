Un verano más "liviano": comparado al anterior, bajó la demanda eléctrica

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A su vez, el récord histórico del sistema eléctrico sanjuanino continúa sin modificaciones. La marca más alta se mantiene desde el 2 de febrero de 2024, cuando la demanda alcanzó los 621,95 megavatios, un nivel que no volvió a repetirse desde entonces.

Desde la distribuidora explicaron que uno de los factores determinantes fue el comportamiento del clima. Durante la última semana de enero —considerada una de las más representativas del verano— las temperaturas se mantuvieron más moderadas que en años anteriores, con mínimas promedio de 24 grados y máximas que no superaron los 32. Estas condiciones redujeron el uso intensivo de sistemas de refrigeración, impactando de manera directa en el consumo eléctrico.

En ese contexto, desde la compañía remarcaron la importancia de sostener hábitos de consumo responsable, recomendando el uso de iluminación LED, evitar la utilización simultánea de artefactos de alto consumo y trasladar tareas como el planchado o el lavado fuera de la franja de mayor demanda, especialmente entre las 14 y las 18 horas.

Además, impulsaron el uso de herramientas digitales como la factura electrónica, con el objetivo de optimizar el servicio y reducir el impacto ambiental.

El comportamiento de este verano deja un dato claro: sin olas de calor extremas, el consumo eléctrico pierde presión y se mantiene lejos de los picos históricos que marcaron los años anteriores.