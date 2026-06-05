Atropelló, orinó y golpeó a su pareja y recibió pena condicional: el fallo completo

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La gravedad de los hechos motivó que la causa, que inicialmente había ingresado por el sistema de Flagrancia, fuera derivada a la Unidad Fiscal CAVIG para una investigación especializada en violencia de género.

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Durante la audiencia también se recordó un antecedente previo. En marzo de 2025, la misma mujer había denunciado a Andrade luego de que este la atropellara con un vehículo en plena vía pública, situación por la que fue imputado por lesiones graves.

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Frente a la acumulación de pruebas reunidas por la fiscalía, el imputado aceptó su responsabilidad penal en un juicio abreviado. La condena incluyó los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, coacción agravada por el uso de arma y lesiones graves, en concurso real.

Si bien no irá a prisión, Andrade deberá cumplir estrictas reglas de conducta para conservar su libertad. Entre las medidas impuestas figura la prohibición de acercamiento a la víctima en un radio mínimo de 200 metros y la obligación de realizar tratamiento psicológico especializado en violencia de género, bajo control judicial.

Además, durante el proceso la denunciante solicitó que un teléfono celular secuestrado en la investigación sea revisado antes de ser restituido al condenado, ya que aseguró que contenía fotografías y videos íntimos suyos.