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Lo que dejó Argentina-Suiza: festejo masivo, 18 detenidos y un herido leve

Miles de sanjuaninos coparon las calles del Gran San Juan para celebrar el triunfo de la Selección. Un fuerte operativo policial con más de 70 efectivos garantizó la tranquilidad.

La consagración de la Selección Argentina de fútbol desató una verdadera fiesta en la provincia, donde miles de sanjuaninos salieron a las calles del Gran San Juan y alrededores para celebrar. A pesar de la masividad de la convocatoria, desde las fuerzas de seguridad destacaron que los festejos transcurrieron con notable normalidad, registrándose únicamente incidentes menores.

El operativo de prevención estuvo diseñado y coordinado por la Dirección de Operaciones D-3, en conjunto con las diversas Departamentales distribuidas en las localidades del interior de la provincia. El despliegue contempló alrededor de setenta efectivos policiales concentrados exclusivamente en el radio céntrico de la Ciudad, a los que se sumaron refuerzos estratégicos en plazas y los puntos de mayor concentración de hinchas en los departamentos.

Balance de la jornada y detenidos

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Como resultado de las tareas preventivas y de control de disturbios, el cierre del operativo arrojó un saldo de 18 personas aprehendidas por causas contravencionales. Según detallaron las autoridades a sanjuan8.com, se trató de 13 hombres y 5 mujeres, todos mayores de edad.

Por otra parte, los festejos no registraron desmanes ni hechos de gravedad. El único incidente de la noche fue un hecho accidental ocurrido sobre la Avenida Ignacio de la Rosa, entre calles Mendoza y Entre Ríos, donde un hombre perdió el equilibrio y cayó de la caja de una camioneta en movimiento. El damnificado fue asistido rápidamente en el lugar por personal médico, constatándose que solo sufrió golpes leves.

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