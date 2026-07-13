Lo que dejó Argentina-Suiza: festejo masivo, 18 detenidos y un herido leve

El operativo de prevención estuvo diseñado y coordinado por la Dirección de Operaciones D-3, en conjunto con las diversas Departamentales distribuidas en las localidades del interior de la provincia. El despliegue contempló alrededor de setenta efectivos policiales concentrados exclusivamente en el radio céntrico de la Ciudad, a los que se sumaron refuerzos estratégicos en plazas y los puntos de mayor concentración de hinchas en los departamentos.

Balance de la jornada y detenidos