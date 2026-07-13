La consagración de la Selección Argentina de fútbol desató una verdadera fiesta en la provincia, donde miles de sanjuaninos salieron a las calles del Gran San Juan y alrededores para celebrar. A pesar de la masividad de la convocatoria, desde las fuerzas de seguridad destacaron que los festejos transcurrieron con notable normalidad, registrándose únicamente incidentes menores.
Lo que dejó Argentina-Suiza: festejo masivo, 18 detenidos y un herido leve
Miles de sanjuaninos coparon las calles del Gran San Juan para celebrar el triunfo de la Selección. Un fuerte operativo policial con más de 70 efectivos garantizó la tranquilidad.