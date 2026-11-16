Banco San Juan se integra con Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos para ganar escala nacional

Desde la entidad llevaron tranquilidad a los usuarios locales al confirmar que no se prevén modificaciones en la atención habitual ni en la presencia de sucursales en territorio sanjuanino. Asimismo, Banco San Juan ratificó que continuará cumpliendo plenamente con su rol institucional y sus compromisos asumidos con la Provincia y como Agente Financiero.

De este modo, la entidad mantendrá su estrecho vínculo con San Juan y sus comunidades, operando ahora dentro de una organización regional de mayor alcance y capacidad para acompañar el desarrollo económico de la región sin perder su cercanía operativa.