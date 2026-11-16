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Banco San Juan se integra con Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos para ganar escala nacional

Las tres entidades pertenecientes al mismo grupo avanzan en un proceso conjunto para consolidarse entre los bancos privados más importantes del país. Aseguran que no habrá cambios en la atención ni en las sucursales de la provincia.

Banco San Juan avanza en un proceso de evolución e integración junto a Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, las tres entidades que pertenecen al mismo grupo financiero, con el objetivo de ganar escala nacional y posicionarse como uno de los bancos privados más importantes de la Argentina. Esta articulación permitirá sumar las capacidades, la experiencia y las fortalezas de cada institución para potenciar sus servicios y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Desde la entidad llevaron tranquilidad a los usuarios locales al confirmar que no se prevén modificaciones en la atención habitual ni en la presencia de sucursales en territorio sanjuanino. Asimismo, Banco San Juan ratificó que continuará cumpliendo plenamente con su rol institucional y sus compromisos asumidos con la Provincia y como Agente Financiero.

De este modo, la entidad mantendrá su estrecho vínculo con San Juan y sus comunidades, operando ahora dentro de una organización regional de mayor alcance y capacidad para acompañar el desarrollo económico de la región sin perder su cercanía operativa.

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