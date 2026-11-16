Para solicitar el acceso, los operadores deberán acreditar su inscripción, presentar los seguros correspondientes y detallar qué carga transportarán, por qué tramos y con qué frecuencia. El administrador tendrá un plazo de hasta 30 días hábiles administrativos para responder.

Una vez autorizado el ingreso, las partes deberán acordar los recorridos, horarios y capacidad contratada. La normativa también contempla que una misma empresa pueda administrar las vías y operar sus propios trenes, aunque deberá registrar la capacidad que reserva y el uso efectivo para evitar restricciones a otros transportistas.

La línea San Martín ingresa a San Juan desde Mendoza por Cañada Honda, continúa hacia Caucete, atraviesa Angaco y llega a Albardón. Ese tramo se utiliza para trasladar piedra caliza hacia centros siderúrgicos como San Nicolás y Villa Constitución.

Con el nuevo esquema, otras empresas podrán solicitar capacidad para circular por esas vías, siempre que cumplan los requisitos y abonen el peaje correspondiente.

La provincia también tiene en agenda la recuperación del ramal Albardón-Jáchal, actualmente inactivo, para ampliar las alternativas de transporte de la producción minera. Sin embargo, su reactivación requiere obras, entre ellas la adaptación del ancho de las vías. La resolución regula el acceso compartido a la infraestructura, pero no implica por sí misma la recuperación de ese tramo.

El próximo paso de la licitación está previsto para el lunes 21 de diciembre, a las 10, cuando se abrirán las ofertas de la primera etapa, que comprende las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.