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Abrieron las compuertas del Dique Ignacio de la Roza y piden precaución en el río

Desde este lunes 16 de noviembre, el Departamento de Hidráulica realiza una descarga permanente de 10 metros cúbicos por segundo al río San Juan. Desde COPRE solicitaron no ingresar al cauce ni realizar actividades en las márgenes.

A partir de este lunes 16 de noviembre, el Departamento de Hidráulica puso en marcha la apertura de compuertas del Dique Ignacio de la Roza, mediante la cual realizará en forma permanente una descarga de 10 m³/s hacia el río San Juan. Ante el incremento y la constancia del caudal, la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) difundió un comunicado oficial solicitando a la población extremar las medidas de prevención.

Desde el organismo provincial pidieron estricta colaboración a vecinos y visitantes para evitar situaciones de riesgo en toda la zona de influencia del curso de agua. Entre las principales recomendaciones establecidas se destacan:

  • No ingresar ni permanecer sobre el cauce del río.

  • Evitar actividades deportivas y recreativas en sus márgenes.

  • Respetar la prohibición vigente de bañarse en el río.

  • Seguir las indicaciones oficiales y extremar las precauciones.

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