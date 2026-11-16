A partir de este lunes 16 de noviembre, el Departamento de Hidráulica puso en marcha la apertura de compuertas del Dique Ignacio de la Roza, mediante la cual realizará en forma permanente una descarga de 10 m³/s hacia el río San Juan. Ante el incremento y la constancia del caudal, la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) difundió un comunicado oficial solicitando a la población extremar las medidas de prevención.
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Abrieron las compuertas del Dique Ignacio de la Roza y piden precaución en el río
Desde este lunes 16 de noviembre, el Departamento de Hidráulica realiza una descarga permanente de 10 metros cúbicos por segundo al río San Juan. Desde COPRE solicitaron no ingresar al cauce ni realizar actividades en las márgenes.