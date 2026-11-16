Abrieron las compuertas del Dique Ignacio de la Roza y piden precaución en el río

A partir de este lunes 16 de noviembre, el Departamento de Hidráulica puso en marcha la apertura de compuertas del Dique Ignacio de la Roza, mediante la cual realizará en forma permanente una descarga de 10 m³/s hacia el río San Juan. Ante el incremento y la constancia del caudal, la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) difundió un comunicado oficial solicitando a la población extremar las medidas de prevención.