UDA llevó un show de títeres para niños a Valle Fértil

Títeres - UDA - Valle Fértil (6)

El primer show se realizó en el Centro Cultural de Valle Fértil, y el segundo en la localidad de Astica. Ambos lugares se llenaron de energía y entusiasmo, y los pequeños no solo se rieron a carcajadas durante toda la función, sino que también participaron activamente, demostrando su creatividad y alegría.

Títeres - UDA - Valle Fértil (4)

Además de las increíbles historias narradas por los títeres, los niños disfrutaron de una variedad de actividades recreativas y de algo rico para comer y algo dulce para el alma. Uno de los momentos más memorables fue la guerra de aviones de papel que ellos mismos crearon.