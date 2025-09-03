"
UDA llevó un show de títeres para niños a Valle Fértil

"La Magia de Jacinto y Mariluz" se presentó en el Centro Cultural de Valle Fértil y en Astica. Más de 600 niños participaron de la iniciativa de UDA.

La alegría se desbordó en el departamento de Valle Fértil durante una doble jornada mágica que llevó risas y diversión a más de 600 niños de diferentes escuelas. Los chicos disfrutaron del fantástico espectáculo de títeres "La Magia de Jacinto y Mariluz", a cargo del talentoso titiritero Leonardo Almazán.

Títeres - UDA - Valle Fértil (6)

El primer show se realizó en el Centro Cultural de Valle Fértil, y el segundo en la localidad de Astica. Ambos lugares se llenaron de energía y entusiasmo, y los pequeños no solo se rieron a carcajadas durante toda la función, sino que también participaron activamente, demostrando su creatividad y alegría.

Títeres - UDA - Valle Fértil (4)

Además de las increíbles historias narradas por los títeres, los niños disfrutaron de una variedad de actividades recreativas y de algo rico para comer y algo dulce para el alma. Uno de los momentos más memorables fue la guerra de aviones de papel que ellos mismos crearon.

Títeres - UDA - Valle Fértil (2)

Queremos agradecer de corazón a los directivos y docentes por el cálido recibimiento y por su invaluable labor. Un agradecimiento especial a Rosita Pizarro, miembro de nuestra comisión directiva y referente en Valle Fértil. Y, por supuesto, a los chicos, que con sus sonrisas y su cariño nos enseñaron que el alma se alimenta de esos momentos de felicidad.

Títeres - UDA - Valle Fértil (1)

Este evento fue posible gracias al esfuerzo conjunto de UDA Seccional San Juan, la Municipalidad de Valle Fértil y el Elenco Títeres a Contramano, quienes lograron llevar dos días de fantasía y risas a la comunidad.

Títeres - UDA - Valle Fértil (3)

