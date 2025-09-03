La alegría se desbordó en el departamento de Valle Fértil durante una doble jornada mágica que llevó risas y diversión a más de 600 niños de diferentes escuelas. Los chicos disfrutaron del fantástico espectáculo de títeres "La Magia de Jacinto y Mariluz", a cargo del talentoso titiritero Leonardo Almazán.
UDA llevó un show de títeres para niños a Valle Fértil
"La Magia de Jacinto y Mariluz" se presentó en el Centro Cultural de Valle Fértil y en Astica. Más de 600 niños participaron de la iniciativa de UDA.