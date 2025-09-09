Tres días para tener tu 0km: beneficios exclusivos con Yacopini en San Juan

El nuevo Volkswagen Tera ya llegó a San Juan y al igual que en el resto del país, se trata de un vehículo que se posiciona como un nuevo ícono para la marca. Este SUV compacto combina diseño innovador, seguridad de cinco estrellas y tecnología de última generación, con versiones que se adaptan a distintos estilos de vida.

“Este auto viene a ser líder en su segmento. Con diseño, motor eficiente y una plataforma hecha para Sudamérica, el Tera es la continuidad de íconos históricos como el Escarabajo y el Golf”, destacó Sergio Montanaro, gerente general de Territorio Yacopini, durante el evento que celebró la llegada del vehículo al concesionario.

El modelo ofrece cuatro versiones con motorizaciones turbo y aspiradas, conectividad de primer nivel, asistencias a la conducción y detalles exclusivos en su interior:

Trend – Motor 1.6 MSI de 110 CV, caja manual de 5 marchas. Seis airbags, faros full LED, control crucero, detector de fatiga y tablero digital de 8”.

– Motor 1.6 MSI de 110 CV, caja manual de 5 marchas. Seis airbags, faros full LED, control crucero, detector de fatiga y tablero digital de 8”. Comfortline – Motor 1.0 turbo TSI de 101 CV, caja automática de 6 marchas. Llantas de aleación de 16” y control crucero adaptativo opcional.

– Motor 1.0 turbo TSI de 101 CV, caja automática de 6 marchas. Llantas de aleación de 16” y control crucero adaptativo opcional. Highline – Motor turbo, frenado autónomo, mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, climatizador automático, sensor de lluvia, acceso y arranque sin llave, tapizados en cuero.

– Motor turbo, frenado autónomo, mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, climatizador automático, sensor de lluvia, acceso y arranque sin llave, tapizados en cuero. Outfit – Tope de gama. Motor 1.0 170 TSI automático, techo bitono y detalles exclusivos.

También es importante destacar que el Tera obtuvo la máxima calificación en Latin NCAP, con cinco estrellas en protección de adultos e infantiles. Incluye de serie:

Seis airbags.

Control de estabilidad y tracción.

Detector de fatiga.

Monitor de presión de neumáticos.

Frenado autónomo de emergencia (según versión).

Asistencias avanzadas como mantenimiento de carril y alerta de punto ciego.

Asimismo, el habitáculo combina comodidad, conectividad y detalles únicos, con guiños a modelos icónicos de Volkswagen. Entre ellos, pequeñas siluetas del Fusca, Gol y el propio Tera grabadas en el vidrio trasero, o la inscripción “Trip mode on” en el baúl.

Las versiones superiores incluyen tablero digital de 10”, cargador inalámbrico, climatizador automático y tapizados en cuero, elevando la experiencia de conducción.

Kicks: la experiencia Nissan que transforma cada viaje

Por su parte, Nissan también dice presente con el Kicks, uno de los SUV más elegidos en Argentina, si se tiene en cuenta que solo en site meses, Nissan logró comercializar 2211 unidades nuevas del Kicks Play (41% más de ventas que el mismo periodo del año anterior).

De acuerdo con los datos de la Asociación de Concesionario de Automotores de la República Argentina (Acara), con dichos números, el Kicks se posiciona como el segundo modelo más vendido de Nissan en lo que va del año, solo por detrás de la Frontier (4513 unidades patentadas).

El éxito en ventas se debe al diseño moderno, su tecnología inteligente y un interior cómodo, combo que permite equilibrar la vida urbana con el espíritu aventurero.

Reconocido a nivel internacional por su seguridad y desempeño, el Kicks ya está disponible en San Juan, con planes de ahorro y beneficios especiales durante este fin de semana.

Para agendar

Los sanjuaninos ya tienen su oportunidad de aprovechar vehículos como los mencionados o recibir asesoramiento para adquirir el que mejor cubra sus necesidades: del viernes 12 al domingo 14 de septiembre, de 9 a 19 horas, el concesionario oficial Yacopini ofrece tres días únicos para acceder a lo mejor de Volkswagen y Nissan con condiciones exclusivas.