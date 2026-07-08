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Paritarias docentes: la Provincia sostiene que hizo "el máximo esfuerzo" para cerrar un acuerdo

Luego de presentar una nueva propuesta salarial que elevó del 2% al 3% los aumentos previstos para agosto y octubre, El secretario General de la Gobernación, aseguró que realizó un esfuerzo económico significativo para acercar posiciones con los gremios docentes.

La negociación salarial entre el Gobierno y los gremios docentes ingresó en una etapa decisiva. Tras reformular la oferta presentada en la última reunión paritaria, el Ejecutivo provincial considera que dio un paso importante para destrabar el conflicto y cerrar un acuerdo que permita fijar la pauta salarial para los próximos meses.

La nueva propuesta contempla elevar del 2% al 3% los incrementos previstos para agosto y octubre, una mejora que representa un 50% más respecto del ofrecimiento inicial. Con ese cambio, el Gobierno sostiene que respondió prácticamente a la totalidad de los planteos realizados por UDAP, UDA y AMET, que ahora deberán definir si aceptan el esquema en el próximo encuentro paritario.

El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, afirmó que la Provincia realizó un importante esfuerzo para modificar la oferta original y acercarse a las pretensiones de los sindicatos.

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"Mejoramos muchísimo más que un poco. El Gobierno había ofrecido tres aumentos bimestrales del 2%, considerando que en junio ya se pagó un aumento del 3%. Decidimos aceptar el pedido de los gremios docentes y llevar el aumento al 3% en agosto y al 3% en octubre. Es decir, un 50% más de lo que habíamos propuesto en la primera sesión", sostuvo.

El funcionario remarcó que el nuevo esquema implica un mayor compromiso para las finanzas provinciales en un contexto de caída de recursos nacionales y aseguró que la administración de Marcelo Orrego avanzó prácticamente hasta el límite de sus posibilidades. "La propuesta que hicimos es casi total a lo que habían pedido los gremios", afirmó, al expresar la expectativa de que el entendimiento pueda concretarse en la próxima reunión.

En paralelo, Achem destacó la evolución de los salarios docentes durante la actual gestión y sostuvo que San Juan logró mejorar su posicionamiento respecto de otras provincias.

"Durante la gestión de Marcelo Orrego recibimos de manos de Uñac una provincia con el salario docente en el puesto 22 entre las 24 jurisdicciones del país. Hoy estamos en el puesto 7. Además, durante el primer semestre de este año, San Juan fue la provincia que más aumentó el salario docente en toda la Argentina. Esa es una realidad", aseguró.

El funcionario también explicó que la negociación salarial está condicionada por la disminución de los fondos que reciben las provincias desde la Nación. "Los ingresos a nivel nacional han bajado. Entre mayo y junio la caída promedio fue del 14%. Cuando se achica la masa de recursos para distribuir, también se reduce lo que llega a San Juan", señaló.

Con este escenario, el Gobierno considera que la propuesta presentada constituye el mayor esfuerzo posible sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas. La definición ahora quedará en manos de los gremios docentes, que deberán responder si aceptan la nueva oferta o mantienen abierta la negociación.

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