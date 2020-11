Tras la denuncia por violencia, el PRO suspendió a Eduardo Cáceres

Mediante un comunicado formal, el partido expresó la decisión de suspenderlo y sumó sus términos a los demás pedidos de otros sectores locales que solicitan se lo separe de su banca en el Congreso Nacional.

Cáceres está muy complicado, según la denuncia de Martinazzo. La dirigente presentó pruebas y tiene preparado testigos que den fe de las formas de maltrato que recibió por parte del diputado nacional.

Piden la renuncia de Cáceres

Este jueves, se entrevistó con Canal 8 y mostrando las marcas que le quedaron en el cuerpo, contó el calvario que sufrió luego de una pelea con Cáceres, que pudo ser fatal. El hombre enloqueció mientras discutía con ella, se le tiró encima para sacarle el celular y comenzó un forcejeo que terminó con el cuerpo de Cáceres sobre Martinazzo, en el piso.

"Me tapaba la boca con la mano, para que yo no grite. No podía respirar, me estaba asfixiando", contó en los micrófonos de Canal 8. Su denuncia llegó a oídos de varios sectores quienes solicitan que Cáceres sea separado de su cargo, mientras se resuelvan los hechos.