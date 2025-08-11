Tras el rescate, multaron al prestador náutico: sanción por 200 litros de nafta

“Estamos hablando de vidas. Quien no cumpla, no va a funcionar”, advirtieron, adelantando que en la temporada de verano habrá más controles y sanciones para garantizar la seguridad en el agua.

El caso

Tres personas que llegaron de vacaciones a San Juan en los últimos días y que alquilaron dos kayaks, uno individual y otro doble, en el dique Punta Negra, terminaron salvando sus vidas gracias al accionar del departamento Náutica de la Secretaría de Deporte, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. El hecho ocurrió en inmediaciones del cerro La Sal.

Los involucrados fueron Ulises Zavatto, de 18 años; su hermana Alma, de 15; y su madre, Marisa Sarlingo, de 49 años. Los tres son oriundos de la localidad de Laferrere, provincia de Buenos Aires. El prestador que alquiló las embarcaciones no cumplió con la obligación de informar el ingreso ni de informar a la guardia sobre el evento.

El hecho fue informado alrededor de las 16 del viernes, por Ulises, el turista de 18 años. Inmediatamente salieron en auxilio de los damnificados, activando el protocolo para estas contingencias. El primer informe del personal de Náutica indicaba que era una situación de alto riesgo para la vida e integridad de la mujer, resultando difícil trasladarla a la embarcación.

Según relataron los propios protagonistas del hecho, alquilaron dos kayaks, en uno de ellos se trasladaron una joven y un varón, hermanos, y en el otro una mujer. Precisamente la embarcación de la mujer que navegaba sola se dio vuelta y le fue imposible subirse nuevamente. Una campera pesada que se llenó de agua y un perrito que llevaban como mascota, fueron -según el propio relato- los motivos por los cuales no pudieron dar vuelta la embarcación para subirse nuevamente.

Uno de los adolescentes logró dar vuelta el kayak individual, se subió y volvió a la orilla a pedir auxilio al personal de Seguridad Náutica. El joven expresó que “fue rapidísimo, me subieron a la camioneta y en dos minutos fuimos a buscar a ellas que estaban en el otro lado”.

Según relataron los propios protagonistas del hecho, alquilaron dos kayaks, en uno de ellos se trasladaron una joven y un varón, hermanos, y en el otro una mujer. Precisamente la embarcación de la mujer que navegaba sola se dio vuelta y le fue imposible subirse nuevamente. Una campera pesada que se llenó de agua y un perrito que llevaban como mascota, fueron -según el propio relato- los motivos por los cuales no pudieron dar vuelta la embarcación para subirse nuevamente. Uno de los adolescentes logró dar vuelta el kayak individual, se subió y volvió a la orilla a pedir auxilio al personal de Seguridad Náutica. El joven expresó que “fue rapidísimo, me subieron a la camioneta y en dos minutos fuimos a buscar a ellas que estaban en el otro lado”.