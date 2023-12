Tras 8 años de espera, un excomisario será juzgado por violencia de género

De acuerdo, a lo que contó la denunciante Torres deberá presentarse en Tribunales para ser parte de un juicio por violencia de género.

El caso

Todo comenzó en el 2003 cuando tuvieron una relación amorosa. Siete años después decidió terminar la relación porque él la maltrataba. Ese fue el comienzo de las agresiones y las ofensas. La joven agente contó que hasta le rayó el auto. Una noche, descubrió que aún tenía llave del domicilio y él estaba adentro. “Radiqué una denuncia por presunta violación de domicilio, pero el jefe de la Comisaría 20ª (no precisó quien fue) lo convirtió en un expediente contravencional y quedó ahí”, dijo.

Luego de una nueva denuncia, pero en la Comisaría de la Mujer, tuvo intervención el Juzgado de Familia. “Él me decía que, si yo lo dejaba, él se las iba a cobrar. Que me iba a matar, que me iba a cargar en su camioneta y que me iba a enterrar. Que nadie se iba a enterar y que con sus contactos iba a generar que yo estaba en otro lado”, contó y agregó. “Me decía, si quiero yo te quemo la casa. Si quiero te hago trasladar lejos”. Otra de las denuncias fue por amenazas y coacción. La mujer aceptó que tiene miedo y que cree que puede usar sus influencias para concretar sus cometidos.