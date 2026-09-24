En medio del alerta por viento Zonda, el municipio de Rawson desplegó un operativo especial de Protección Civil para contener diversos focos de incendio en la zona rural del Médano de Oro. En diálogo con sanjuan8.com, el secretario de Gobierno y Desarrollo Económico comunal, Sebastián Chirino, se refirió al abordaje de esta problemática y puso el foco en la conducta humana detrás de la mayoría de los siniestros.
Incendios en Rawson: alertan por el peligro de la quema irracional de pastizales
El secretario de Gobierno, Sebastián Chirino, destacó las acciones preventivas en el Médano de Oro, pero remarcó la necesidad de erradicar las quemas irresponsables.