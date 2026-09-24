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Incendios en Rawson: alertan por el peligro de la quema irracional de pastizales

El secretario de Gobierno, Sebastián Chirino, destacó las acciones preventivas en el Médano de Oro, pero remarcó la necesidad de erradicar las quemas irresponsables.

En medio del alerta por viento Zonda, el municipio de Rawson desplegó un operativo especial de Protección Civil para contener diversos focos de incendio en la zona rural del Médano de Oro. En diálogo con sanjuan8.com, el secretario de Gobierno y Desarrollo Económico comunal, Sebastián Chirino, se refirió al abordaje de esta problemática y puso el foco en la conducta humana detrás de la mayoría de los siniestros.

"Toda práctica de limpiar es propensa a la realización de quema. La normativa es clara y no está aprobado por ley prender fuego, pero es parte de lo que hace la gente y se trabaja en las escuelas y con uniones vecinales, aunque es algo que culturalmente cuesta que se deje de hacer", afirmó Chirino. El funcionario remarcó que la acumulación de material seco, sumada a estas acciones irresponsables, genera situaciones de altísimo peligro durante la temporada crítica de julio a octubre.

Para mitigar los riesgos, el municipio profesionalizó el área de Protección Civil con equipamiento, movilidades, bombas de agua e indumentaria, sumado a un tablero de control georreferenciado para intervenir mediante un esquema de ataque rápido articulado con Bomberos de la Provincia. Asimismo, se ejecutan guardias de 24 horas y trabajos preventivos de cortafuegos y levantamiento de cañaverales en calles como 7, 8 y América, distanciando el material combustible de los hogares.

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Actualmente, las cuadrillas operan en el cordón crítico comprendido entre Alfonso XIII, Punta del Monte y Ruta 155 (Calle 5). Chirino destacó que, si bien este 2026 los incendios registrados han sido más nocivos, la cantidad total de eventos disminuyó respecto de años anteriores gracias a la intimación en terrenos improductivos, los patrullajes preventivos y el trabajo conjunto con comisarías, el CIC del Médano de Oro y redes de vecinos.

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