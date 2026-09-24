Incendios en Rawson: alertan por el peligro de la quema irracional de pastizales

"Toda práctica de limpiar es propensa a la realización de quema. La normativa es clara y no está aprobado por ley prender fuego, pero es parte de lo que hace la gente y se trabaja en las escuelas y con uniones vecinales, aunque es algo que culturalmente cuesta que se deje de hacer", afirmó Chirino. El funcionario remarcó que la acumulación de material seco, sumada a estas acciones irresponsables, genera situaciones de altísimo peligro durante la temporada crítica de julio a octubre.

Para mitigar los riesgos, el municipio profesionalizó el área de Protección Civil con equipamiento, movilidades, bombas de agua e indumentaria, sumado a un tablero de control georreferenciado para intervenir mediante un esquema de ataque rápido articulado con Bomberos de la Provincia. Asimismo, se ejecutan guardias de 24 horas y trabajos preventivos de cortafuegos y levantamiento de cañaverales en calles como 7, 8 y América, distanciando el material combustible de los hogares.