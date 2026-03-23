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Tragedia en Ruta 20: el dolor de un padre y un fuerte reclamo

El choque fatal en Ruta 20 dejó tres muertos y una fuerte conmoción. El padre de una de las víctimas pidió justicia y convocó a una despedida colectiva.

El trágico siniestro vial ocurrido el sábado en Ruta 20, en el departamento Caucete, dejó tres víctimas fatales y provocó un fuerte impacto en toda la provincia. En las últimas horas, el caso volvió a conmover por el mensaje de Gerardo Pont, padre de una de las víctimas, quien expresó su dolor y realizó un pedido de justicia y mayor seguridad vial.

De acuerdo a la información oficial de la UFI de Delitos Especiales, el hecho se produjo cerca de las 19:30, a unos 500 metros al este de calle Caico. Las víctimas fueron identificadas como Matías Leandro Nicolás Ósola Herrera, de 28 años; Valeria del Valle Pont Pereyra, de 29; y una menor de edad identificada como O.P.C. Los tres integraban una misma familia y viajaban en un Renault Logan que protagonizó un choque frontal contra un Audi TT.

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El impacto fue de tal magnitud que uno de los vehículos terminó volcando. La escena generó conmoción entre quienes circulaban por la zona y rápidamente tomó repercusión en redes sociales.

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En ese contexto, Gerardo Pont utilizó Facebook para compartir un mensaje cargado de dolor. Allí confirmó que viajará al país para despedir a sus seres queridos y dejó un fuerte llamado a la comunidad. “Si tanto son los mensajes de condolencia, los espero a todos. Cuando digo a todos es a todos. No quiero ver más padres despedir a sus hijos en la Ruta 20”, expresó.

El hombre también remarcó la necesidad de generar conciencia sobre la seguridad vial. “La conducción debe ser un disfrute para llegar a destino y no un destino a la muerte”, sostuvo, reflejando el reclamo que atraviesa a muchas familias.

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En su mensaje, además, hizo referencia al impacto familiar de la tragedia y destacó que su hija deja una niña, mientras que el entorno cercano de las víctimas está marcado por el dolor. También subrayó que tanto Valeria como Matías contaban con una amplia red de amigos y compañeros.

Finalmente, Pont convocó a la comunidad a acompañar la despedida y visibilizar el reclamo. Según indicó, el miércoles 25 estará en el edificio municipal de Caucete para recibir a quienes deseen acercarse y compartir el momento.

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