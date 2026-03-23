El trágico siniestro vial ocurrido el sábado en Ruta 20, en el departamento Caucete, dejó tres víctimas fatales y provocó un fuerte impacto en toda la provincia. En las últimas horas, el caso volvió a conmover por el mensaje de Gerardo Pont, padre de una de las víctimas, quien expresó su dolor y realizó un pedido de justicia y mayor seguridad vial.
Tragedia en Ruta 20: el dolor de un padre y un fuerte reclamo
El choque fatal en Ruta 20 dejó tres muertos y una fuerte conmoción. El padre de una de las víctimas pidió justicia y convocó a una despedida colectiva.