Tragedia en Ruta 20: el dolor de un padre y un fuerte reclamo

En ese contexto, Gerardo Pont utilizó Facebook para compartir un mensaje cargado de dolor. Allí confirmó que viajará al país para despedir a sus seres queridos y dejó un fuerte llamado a la comunidad. “Si tanto son los mensajes de condolencia, los espero a todos. Cuando digo a todos es a todos. No quiero ver más padres despedir a sus hijos en la Ruta 20”, expresó.

El hombre también remarcó la necesidad de generar conciencia sobre la seguridad vial. “La conducción debe ser un disfrute para llegar a destino y no un destino a la muerte”, sostuvo, reflejando el reclamo que atraviesa a muchas familias.

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En su mensaje, además, hizo referencia al impacto familiar de la tragedia y destacó que su hija deja una niña, mientras que el entorno cercano de las víctimas está marcado por el dolor. También subrayó que tanto Valeria como Matías contaban con una amplia red de amigos y compañeros.

Finalmente, Pont convocó a la comunidad a acompañar la despedida y visibilizar el reclamo. Según indicó, el miércoles 25 estará en el edificio municipal de Caucete para recibir a quienes deseen acercarse y compartir el momento.