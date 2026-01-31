Por las tormentas, suspendieron la Cabalgata y las Peñitas Medaneras

En este marco, queda suspendida la Cabalgata en honor al Gaucho José Dolores, así como también Las Peñitas Medaneras, correspondientes a la última jornada programada.

Cabe destacar que la XIII Cabalgata en Honor al Gaucho José Dolores, organizada por la Agrupación Gaucha San Juan de la Frontera y fiscalizada por la Federación Gaucha Sanjuanina, estaba prevista para realizarse este sábado a partir de las 17 horas, con llegada al Predio Gaucho José Dolores donde estaban previstas a las 21 horas las Peñitas Medaneras, organizadas por las instituciones del Médano de Oro con el apoyo del Municipio.