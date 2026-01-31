"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > tormentas

Por las tormentas, suspendieron la Cabalgata y las Peñitas Medaneras

La Municipalidad de Rawson informó la suspensión de las actividades culturales de este fin de semana debido a las tormentas.

La Municipalidad de la Ciudad de Rawson comunicó a toda la comunidad que, debido al alerta meteorológico vigente y en solidaridad con los productores agrícolas del departamento, quienes han sufrido graves consecuencias a raíz de la caída de granizo, se suspenden las actividades previstas para este fin de semana.

En este marco, queda suspendida la Cabalgata en honor al Gaucho José Dolores, así como también Las Peñitas Medaneras, correspondientes a la última jornada programada.

Cabe destacar que la XIII Cabalgata en Honor al Gaucho José Dolores, organizada por la Agrupación Gaucha San Juan de la Frontera y fiscalizada por la Federación Gaucha Sanjuanina, estaba prevista para realizarse este sábado a partir de las 17 horas, con llegada al Predio Gaucho José Dolores donde estaban previstas a las 21 horas las Peñitas Medaneras, organizadas por las instituciones del Médano de Oro con el apoyo del Municipio.

Te puede interesar...

Desde el Municipio agradecieron la comprensión de la comunidad y acompañan a las familias productoras afectadas por esta contingencia climática.

Temas

Te puede interesar