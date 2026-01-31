La Municipalidad de la Ciudad de Rawson comunicó a toda la comunidad que, debido al alerta meteorológico vigente y en solidaridad con los productores agrícolas del departamento, quienes han sufrido graves consecuencias a raíz de la caída de granizo, se suspenden las actividades previstas para este fin de semana.
Por las tormentas, suspendieron la Cabalgata y las Peñitas Medaneras
